BVB bietet angeblich um Portugal-Talent Roger Fernandes mit

Der BVB schaut sich angeblich wieder in Europa nach großen Talenten um: Ein Portugiese soll es den Dortmundern angetan haben.

Borussia Dortmund interessiert sich angeblich für Roger Fernandes von Sporting Braga. Das berichtet die portugiesische Sportzeitung A Bola. Demnäch hätten die Borussen auch bereits ein Angebot für den 16-Jährigen abgegeben.

Die Offerte sei aber von Braga abgelehnt worden, das sich auf eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro beruft, die in den bis 2024 laufenden Vertrag des Flügelspielers aufgenommen worden war.

Atletico Madrid in der Pole Position bei Roger Fernandes?

Neben dem BVB seien noch andere europäische Klubs an Roger Fernandes dran. So habe Ajax Amsterdam ebenfalls ein Angebot für ihn abgegeben, das aber auch abgelehnt wurde. Newcastle United und Atletico Madrid sollen dem Bericht zufolge auch hinter dem Teenager her sein, wobei die Colchoneros aktuell die besten Karten haben sollen.

Fernandes debütierte bereits mit 15 Jahren für Braga und traf in der abgelaufenen Saison in elf Pflichtspielen dreimal für seinen Klub.