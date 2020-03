Benfica bestätigt Verpflichtung von BVB-Transferziel Pedrinho

Borussia Dortmund war am Brasilianer sehr interessiert, doch nun macht Portugals Großklub Benfica das Rennen um Pedrinho und verpflichtet ihn.

Lissabon hat die Verpflichtung von Pedrinho von Corinthians aus Sao Paulo bekanntgegeben. Der portugiesische Spitzenklub zahlt für den 21-jährigen Brasilianer eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro. Der Vertrag des Flügelspielers bei Benfica gilt ab dem Sommer bis 2025. Im Arbeitspapier ist auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro enthalten.

Pedrinho war in den vergangenen Monaten und Jahren auch immer wieder mit in Verbindung gebracht worden. Noch im Winter hatte der Corinthians-Präsident ein Angebot der Schwarz-Gelben bestätigt, das jedoch nicht ausreichte, um die Brasilianer von einem Verkauf zu überzeugen.

Pedrinho ist zweitteuerster Neuzugang der Benfica-Klubgeschichte

Stattdessen erhielt Benfica den Zuschlag und darf sich nun auf den zweitteuersten Neuzugang der Klub-Geschichte nach Raul Jimenez freuen.

Im vergangenen Jahr kam Pedrinho in 28 Partien in der brasilianischen auf fünf Tore und vier Vorlagen. Er steht außerdem im Kader von Brasiliens U23, die im Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio teilnimmt.