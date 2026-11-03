So sehen Sie Buriram United gegen Kashima Antlers mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einer anderen Weltregion darauf zugreifen, in der Geoblocking gelten könnte? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Wählen Sie ein zuverlässiges VPN . Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie dessen Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Buriram United empfängt Kashima Antlers in der AFC Champions League Elite. Gegen einen der erfolgreichsten Klubs Japans will die thailändische Mannschaft ihre Chancen auf ein Weiterkommen wahren.

Buriram steht vor dieser Partie unter Druck. Die Mannschaft von Mark Jackson belegt in der Tabelle der Ost-Region Platz 13. Zwei Niederlagen in Folge bei den letzten beiden Auftritten in der AFC Champions League Elite haben das Weiterkommen ernsthaft in Frage gestellt.

Auch in der heimischen Liga waren die Leistungen wechselhaft. Auf einen knappen Sieg in der Thai League gegen Pattani FC folgte eine Niederlage gegen Sisaket United. Der jüngste Auftritt auf kontinentaler Ebene endete mit einem 1:1 gegen Gamba Osaka.

Kashima reist dagegen in ganz anderer Stimmung an. Die Mannschaft von Toru Oniki ist Zweiter in der Tabelle der Ost-Region und hat ihre letzten beiden Spiele in der AFC Champions League Elite gewonnen, darunter ein überzeugendes 3:0 gegen Pohang Steelers.

Kashima Antlers erzielte in den vergangenen Wochen reichlich Tore. Nur wenige Tage vor der Reise nach Thailand gelangen der Mannschaft in der J. League vier Treffer gegen Cerezo Osaka. Entsprechend viel Schwung nimmt sie in diese Partie mit.

Buriram muss gewinnen, um im Rennen zu bleiben. Kashima könnte mit einem guten Ergebnis seinen Platz unter den Spitzenreitern der Ost-Gruppe festigen.

Hier erfahren Sie alles darüber, wo Sie Buriram United gegen Kashima Antlers sehen können, einschließlich Anstoßzeit, Livestream-Details und der neuesten Mannschaftsnachrichten.

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