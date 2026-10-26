Bundesligist zeigt wohl Interesse: Ex-Juwel des FC Bayern München zurück nach Deutschland?

Nach Informationen von Transferexperte Gianluca Di Marzio steht der vielseitig einsetzbare Offensivspieler bei Bundesligist RB Leipzig auf dem Zettel. Demnach würden die Sachsen Licina derzeit genau beobachten, um eine mögliche Verpflichtung im Winter auszuloten.

Seit Januar 2026 steht Licina bei Juventus Turin unter Vertrag, im zurückliegenden Sommer wurde er, um Spielpraxis zu sammeln, an Zweitligist US Cremonese verliehen. Dort stehen nach neun Pflichtspielen immerhin drei Torbeteiligungen (zwei Tore, ein Assist) zu Buche.

Vor seinem Wechsel zu Italiens Rekordmeister stand Licina beim FC Bayern München unter Vertrag, wo er von der U17 über die U19 bis zu den Amateuren sämtliche Jugendmannschaften durchlief. Ein Einsatz bei den Profis blieb ihm gleichwohl verwehrt.

Der 19-Jährige hatte die Münchner damals aufgrund fehlender Perspektive verlassen und sein Heil bei Juventus in Italien gesucht. Bei der Alten Dame kam er jedoch auch lediglich in der U20 sowie in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In 13 Pflichtspielen in der drittklassigen Serie C sammelte er einen Treffer und einen Assist.

Licina ist deutscher U19-Nationalspeieler, könnte aber auch für Montenegro spielen. Bislang lief er 31-mal für deutsche U-Mannschaften auf (vier Tore).