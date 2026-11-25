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Wann ist Anstoß bei Hoffenheim gegen Sturm Graz?

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 SNP Arena

Hoffenheim empfängt Sturm Graz in der Europa League in der SNP Arena in Sinsheim. Beide Teams stehen in der Ligaphase unmittelbar nebeneinander im unteren Tabellenbereich.

Für die Gastgeber unter Trainer Christian Ilzer verlief der November bislang zäh. Zuletzt setzte es eine 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt, und in der Bundesliga steht aus den jüngsten Spielen nur ein Sieg zu Buche.

Dieser gelang gegen Schalke 04 mit 2:1. In der Europa League holte Hoffenheim zuvor ein 1:1 gegen Crystal Palace.

Sturm Graz reist mit deutlich mehr Problemen an. Das Team von Fabio Ingolitsch hat die jüngsten vier Pflichtspiele verloren, zuletzt mit 0:1 bei Altach.

In der Europa League unterlag Sturm zuletzt NK Celje mit 2:3. Im Ligaspiel gegen RB Salzburg fielen sieben Tore, am Ende hieß es 3:4 aus Sicht der Grazer.

Die Defensive ist damit die große Baustelle der Gäste, denn Sturm kassierte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Gegentore. Hoffenheim muss dagegen vor allem vorne zulegen.

Hier alle Informationen zu Anstoßzeit, Übertragung und Live-Stream.

Welche Ergebnisse brachten die letzten Wochen für Hoffenheim und Sturm Graz?

Hoffenheim holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team mit 0:1 bei Eintracht Frankfurt. Zuvor gewann es mit 2:1 gegen Schalke 04. Insgesamt erzielte Hoffenheim vier Tore und kassierte sechs.

Sturm Graz gewann keines der letzten fünf Spiele und kam auf ein Remis und vier Niederlagen. Die jüngste Partie ging mit 0:1 bei Altach verloren, zuvor unterlag Sturm Salzburg mit 3:4. Die Bilanz lautet acht erzielte Tore und zwölf Gegentore.

Wie stellen Hoffenheim und Sturm Graz auf?

In welcher Form gehen beide Teams in die Partie?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Head to Head Unentschieden 1 0 0 Klub Freundschaftsspiele Hoffenheim TSG 3 Sturm Graz SGR 1 END 3 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Wo stehen Hoffenheim und Sturm Graz in der Tabelle?