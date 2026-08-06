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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
SID

Bundesligarekord eingestellt: Yan Diomande geht offenbar für Mega-Betrag von RB Leipzig zu Real Madrid

Bundesliga
RB Leipzig
Y. Diomande
Real Madrid
La Liga

Nach längeren Verhandlungen gibt es nun angeblich eine Einigung - und der Flügelspieler verlässt die Bundesliga für einen dreistelligen Millionenbetrag.

Shooting-Star Yan Diomande verlässt laut Medienberichten Bundesligist RB Leipzig und schließt sich Real Madrid an. Wie unter anderem der kicker und Sky am Donnerstag berichteten, sollen sich beide Vereine auf den Wechsel geeinigt haben. Dem Vernehmen nach erhält RB eine feste Ablöse von 125 Millionen Euro, die mit Bonuszahlungen sogar auf 140 Millionen Euro ansteigen könnte. Damit schließt Diomande schon mit seiner Basisablöse zum teuersten Bundesliga-Transfer auf: Im vergangenen Sommer hatte Liverpool für Florian Wirtz ebenfalls 125 Millionen Euro gezahlt.

Der ivorische Außenstürmer sollte noch am Donnerstag das Leipziger Trainingslager in Österreich verlassen, um sich zeitnah dem Medizincheck beim spanischen Rekordmeister zu unterziehen.

Diomandes Wechselabsichten waren schon länger bekannt. "Ich gehe davon aus, dass ich gehe. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern", sagte der 19-Jährige während der WM. Zuletzt soll Leipzig Offerten des FC Liverpool und von Real über 100 Millionen Euro abgewiesen haben.

Diomande war 2025 von CD Leganes nach Leipzig gewechselt und reifte innerhalb von einer Saison zu einem Weltklasse-Spieler. In der Bundesliga traf er zwölfmal und mit der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) kam er bei der Weltmeisterschaft ins Sechzehntelfinale.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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