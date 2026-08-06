Shooting-Star Yan Diomande verlässt laut Medienberichten Bundesligist RB Leipzig und schließt sich Real Madrid an. Wie unter anderem der kicker und Sky am Donnerstag berichteten, sollen sich beide Vereine auf den Wechsel geeinigt haben. Dem Vernehmen nach erhält RB eine feste Ablöse von 125 Millionen Euro, die mit Bonuszahlungen sogar auf 140 Millionen Euro ansteigen könnte. Damit schließt Diomande schon mit seiner Basisablöse zum teuersten Bundesliga-Transfer auf: Im vergangenen Sommer hatte Liverpool für Florian Wirtz ebenfalls 125 Millionen Euro gezahlt.

Der ivorische Außenstürmer sollte noch am Donnerstag das Leipziger Trainingslager in Österreich verlassen, um sich zeitnah dem Medizincheck beim spanischen Rekordmeister zu unterziehen.

Diomandes Wechselabsichten waren schon länger bekannt. "Ich gehe davon aus, dass ich gehe. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern", sagte der 19-Jährige während der WM. Zuletzt soll Leipzig Offerten des FC Liverpool und von Real über 100 Millionen Euro abgewiesen haben.

Diomande war 2025 von CD Leganes nach Leipzig gewechselt und reifte innerhalb von einer Saison zu einem Weltklasse-Spieler. In der Bundesliga traf er zwölfmal und mit der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) kam er bei der Weltmeisterschaft ins Sechzehntelfinale.