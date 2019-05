Bundesliga: Wie wird der FC Bayern Deutscher Meister?

Der FC Bayern München geht mit einem Vorsprung in den letzten Bundesligaspieltag. Wir verraten Euch, wie der Rekordmeister seinen Titel verteidigt.

Der will auch in der Saison 2018/19 die Meisterschale der in die Höhe stemmen. Die Mannschaft von Niko Kovac hat aber am 34. Spieltag noch Konkurrenz von .

Dabei hat der FCB eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich, denn nach einem mageren Saisonstart steigerte sich der Rekordmeister in der Rückrunde immer weiter und überholte den BVB. Mittlerweile steht man zwei Punkte vor den Borussen an der Tabellenspitze.

Vor dem letzten Spieltag kursiert in den Köpfen der Fans die Frage, wie der FC Bayern mit diesem Polster im Rücken abschneiden muss, damit die siebte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach ist.

Goal blickt auf die ausstehenden Spiele am 34. Spieltag der Bundesliga voraus, analysiert die Tabellensituation und verrät, wie der FC Bayern Deutscher Meister wird.

Bundesliga: Wie wird der FC Bayern Deutscher Meister? Die Ausgangslage

Platzierung Team Spiele Siege Remis Niederlagen Torverhätlnis Tordifferenz Punkte 1. Bayern München 33 23 6 4 83:31 +52 75 2. Borussia Dortmund 33 22 7 4 79:44 +35 73

Vor dem 34. Spieltag der Bundesliga spricht im Titelkampf alles für den FC Bayern München. Der Rekordmeister hat zwei Punkte mehr auf dem Konto als Borussia Dortmund, verzeichnet obendrein das bessere Torverhältnis und hat sogar den direkten Vergleich gewonnen.

Das bedeutet: Der BVB muss am letzten Spieltag einige Hürden überwinden, um den schwarz-gelben Fans einen Grund zum Feiern zu geben.

Während der FCB bei +35-Toren steht, hat der BVB eine um 17 Tore schlechtere Bilanz vorzuweisen. Zudem sind die Münchner auch bei den geschossenen Toren (83:79) knapp vorne.

Bayern München und Borussia Dortmund lieferten sich in dieser Saison zwei packende Bundesligaduelle, nach denen der direkte Vergleich ebenfalls für die Männer aus der bayrischen Landeshauptstadt spricht.

Bundesliga: Wie wird der FC Bayern Deutscher Meister?

Eines steht definitiv fest: Der FC Bayern München hat die Deutsche Meisterschaft 2018/19 in der eigenen Hand. Deswegen können sich die Münchner in ihrem abschließenden Heimspiel voll und ganz auf sich konzentrieren und müssen dort nur ihre Hausaufgabe erledigen.

Der BVB steht zeitgleich bei vor einer schweren Auswärtsaufgabe und muss dort gewinnen, damit die Meisterfrage überhaupt noch einmal spannend wird. Heißt im Klartext, dass der FC Bayern Meister wird, wenn:

man sein Heimspiel gegen gewinnt

der FCB gegen die Hessen unentschieden spielt und der BVB gleichzeitig nicht mit 17 Toren Unterschied gegen Gladbach gewinnt

man gegen die SGE verliert, der BVB aber gegen Gladbach unentschieden spielt oder gar verliert

Aus der Sicht von Borussia Dortmund: Nur mit einem eigenen Sieg und einem Patzer des FCB hat der BVB also noch Chancen auf die Deutsche Meisterschaft.

Datum, Anstoßzeit Spiel Übertragung live ... 18.05.2019, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund in TV und LIVE-STREAM 18.05.2019, 15.30 Uhr Bayern München - Eintracht Frankfurt in TV und LIVE-STREAM

Wie kann der FC Bayern die Meisterschaft noch verspielen?

Der FC Bayern München wird nur nicht Deutscher Meister, wenn das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht gewonnen wird und der BVB zeitgleich in Gladbach gewinnt.

Im Umkehrschluss bedeutet das für Schwarz-Gelb, dass alles zusammenkommen muss, damit Borussia Dortmund am Samstag gegen 17.30 Uhr jubeln darf.

Der Cheftrainer über die Entscheidung am letzten Spieltag: "Im Winter haben wir gehofft, noch die Chance zu haben Deutscher Meister zu werden. Jetzt haben wir sie und wollen sie nutzen! Wir freuen uns auf das Spiel!" #packmas #FCBSGE #FCBayern pic.twitter.com/fsZEKBqUJT — FC Bayern München (@FCBayern) May 16, 2019

Deutsche Meister in der Bundesliga: Bayern München und Borussia Dortmund