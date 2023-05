Bundesliga: Warum werden die Spiele des 33. Spieltags nicht zeitgleich ausgetragen?

Auch der 33. Spieltag der Bundesliga erstreckt sich über drei Tage. Warum ist das mittlerweile eigentlich so?

Jahrelang war es in der Bundesliga Tradition: Die Partien der letzten beiden Spieltage wurden zeitgleich angepfiffen. Fans konnten sich darauf einstellen, dass alle Begegnungen der Spieltage 33 und 34 jeweils am Samstag um 15.30 Uhr angestoßen werden.

In dieser Saison aber ist das anders: Die Spiele der vorletzten Runde starten nicht parallel, stattdessen sind sie über das gesamte Wochenende verteilt.

GOAL erklärt, warum das so ist.

Bundesliga, die Spiele des 33. Spieltags:

Paarung Termin SC Freiburg - VfL Wolfsburg Freitag, 20.30 Uhr 1899 Hoffenheim - Union Berlin Samstag, 15.30 Uhr Hertha BSC - VfL Bochum Samstag, 15.30 Uhr Schalke 04 - Eintracht Frankfurt Samstag, 15.30 Uhr Werder Bremen - 1. FC Köln Samstag, 15.30 Uhr FC Bayern - RB Leipzig Samstag, 18.30 Uhr Mainz 05 - VfB Stuttgart Sonntag, 15.30 Uhr FC Augsburg - Borussia Dortmund Sonntag, 17.30 Uhr Bayer Leverkusen - Borussia M'Gladbach Sonntag, 19.30 Uhr

Bundesliga, warum finden die Spiele des 33. Spieltags nicht zeitgleich statt?

Hinter der Aufsplittung des vorletzten Spieltags stecken Vermarktungsgründe. Bereits bei der Ausschreibung der TV-Rechte für die laufende Periode im Jahr 2020 hatte die DFL diese Änderung angekündigt, der 33. Spieltag solle bei den Ansetzungen wie alle vorherigen Spieltage behandelt werden. Das bedeutet im Vergleich zu den vorherigen Spielzeiten mehr Sendetermine und damit auch höhere Einnahmen.

Der Streamingdienst DAZN sicherte sich damals die Rechte an den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga. Er überträgt jene Partien auch an diesem Wochenende. In der Vorsaison 2021/22 war dies ebenfalls der Fall.

Dass die Begegnungen jahrelang zeitgleich stattfanden, hatte den Grund, dass Wettbewerbsverzerrungen und die Gefahr möglicher Manipulationen möglichst klein gehalten werden sollten.

imago images

So ist es zum Beispiel aktuell der Fall, dass Borussia Dortmund im Kampf um den Meistertitel mit dem FC Bayern auch am 33. Spieltag nachziehen muss. Die Münchener treten bereits am Samstagabend gegen RB Leipzig an, während der BVB erst am Sonntag beim FC Augsburg zu Gast ist. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hatte sich darüber bereits vor einigen Wochen beschwert, als er bei DAZN meinte: "Ich finde es einen gewissen Nachteil, wenn man jetzt dreimal hinterherzieht in den nächsten Wochen. Wir können es ja nicht ändern, uns hat keiner gefragt."

Bundesliga, finden die Spiele des 34. Spieltags zeitgleich statt?

Ja, daran hat sich nichts geändert. Alle neun Partien des letzten Spieltags der Saison 2022/23 werden zeitgleich ausgetragen. Sie beginnen jeweils am 27. Mai um 15.30.