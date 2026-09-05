Im Topspiel des 2. Bundesliga-Spieltags gastiert der FC Bayern München beim FC Schalke 04. In der Veltins-Arena wird die Partie um 18.30 Uhr angepfiffen.

Für Überraschung sorgte bereits vor dem Anpfiff ein Blick auf die Bayern-Aufstellung: Mit Harry Kane und Michael Olise finden sich zwei absolute Leistungsträger zunächst nicht unter den ersten elf.

Warum Vincent Kompany auf das Star-Duo verzichtet, erklärt GOAL.

Bundesliga: Warum stehen Harry Kane und Michael Olise bei FC Bayern gegen Schalke 04 nicht in der Aufstellung? Angeschlagen oder taktische Entscheidung?

Die überraschende Bankrolle von Kane und Olise hat bei den Bayern einen einfachen Grund: Kompany will die Belastung seiner beiden Offensiv-Stars dosieren. Nach ihrer schnellen Rückkehr aus dem Urlaub standen beide bereits gegen Dortmund und Stuttgart sowie im Pokal in Osnabrück auf dem Platz. Vor dem Schalke-Spiel erklärte der Bayern-Coach bei Sky seine Entscheidung: "Ich versuche im Moment, die logische Entscheidung zu treffen. Die Jungs sind unheimlich schnell aus dem Urlaub zurückgekommen und haben auch sofort gegen Dortmund angefangen. Das war eigentlich schon ein bisschen Risiko. Dann hatten wir das Stuttgart-Spiel, das Pokalspiel", verriet der Belgier.

Für Kompany bedeutet die Rotation allerdings nicht, dass das Star-Duo komplett außen vor bleibt. "Sie werden heute auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wenn Sie mich am Montag gefragt hätten, hätte ich gewusst, dass ich wahrscheinlich eine Entscheidung hätte treffen müssen - entweder Osnabrück oder Schalke. Natürlich war Osnabrück ein Pokalspiel. Wir sind trotzdem zufrieden mit unserer Aufstellung und den Jungs, die wir heute haben."

Schalke 04 Karius - T. Becker, Katic, Kurucay - Dina Ebimbe, El-Faouzi, Tanaka, Gosens, Ljubicic, Aouchiche - Sylla FC Bayern Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Brown - Kimmich, Pavlovic, Karl, Saibari, Davies - Luis Diaz

Bundesliga: Warum stehen Harry Kane und Michael Olise bei FC Bayern gegen Schalke 04 nicht in der Aufstellung? Angeschlagen oder taktische Entscheidung? Übertragung im TV und Livestream

Sky überträgt das Bundesliga-Topspiel zwischen Schalke und Bayern live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Die Vorberichterstattung startet bereits um 17.30 Uhr und stimmt die Zuschauer ausführlich auf das Duell ein.

Sebastian Hellmann begleitet durch den Fußballabend. An seiner Seite analysieren Lothar Matthäus und Julia Simic das Geschehen, während Wolff Fuss das Spiel kommentiert.

Auch unterwegs lässt sich die Partie live verfolgen. Neben der TV-Übertragung stellt Sky die Begegnung im Stream über SkyGo und WOW zur Verfügung.

Bundesliga: Warum stehen Harry Kane und Michael Olise bei FC Bayern gegen Schalke 04 nicht in der Aufstellung? Angeschlagen oder taktische Entscheidung? Wichtigste Infos

Spiel FC Schalke 04 - FC Bayern München Datum 5. September 2026 Anstoß 18:30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Bundesliga: Die Tabelle am 2. Spieltag