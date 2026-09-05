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Bundesliga: Warum stehen Harry Kane und Michael Olise bei FC Bayern gegen Schalke 04 nicht in der Aufstellung? Angeschlagen oder taktische Entscheidung?

Bundesliga
Schalke 04 - Bayern München
Schalke 04
Bayern München

Überraschung bei den Bayern! Harry Kane und Michael Olise sitzen im Topspiel gegen Schalke zunächst nur auf der Bank. Warum Vincent Kompany auf seine beiden Offensiv-Stars verzichtet, erklärt GOAL.

Im Topspiel des 2. Bundesliga-Spieltags gastiert der FC Bayern München beim FC Schalke 04. In der Veltins-Arena wird die Partie um 18.30 Uhr angepfiffen.

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Für Überraschung sorgte bereits vor dem Anpfiff ein Blick auf die Bayern-Aufstellung: Mit Harry Kane und Michael Olise finden sich zwei absolute Leistungsträger zunächst nicht unter den ersten elf.

Warum Vincent Kompany auf das Star-Duo verzichtet, erklärt GOAL.

Bundesliga: Warum stehen Harry Kane und Michael Olise bei FC Bayern gegen Schalke 04 nicht in der Aufstellung? Angeschlagen oder taktische Entscheidung?

Die überraschende Bankrolle von Kane und Olise hat bei den Bayern einen einfachen Grund: Kompany will die Belastung seiner beiden Offensiv-Stars dosieren. Nach ihrer schnellen Rückkehr aus dem Urlaub standen beide bereits gegen Dortmund und Stuttgart sowie im Pokal in Osnabrück auf dem Platz. Vor dem Schalke-Spiel erklärte der Bayern-Coach bei Sky seine Entscheidung: "Ich versuche im Moment, die logische Entscheidung zu treffen. Die Jungs sind unheimlich schnell aus dem Urlaub zurückgekommen und haben auch sofort gegen Dortmund angefangen. Das war eigentlich schon ein bisschen Risiko. Dann hatten wir das Stuttgart-Spiel, das Pokalspiel", verriet der Belgier.

Für Kompany bedeutet die Rotation allerdings nicht, dass das Star-Duo komplett außen vor bleibt. "Sie werden heute auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wenn Sie mich am Montag gefragt hätten, hätte ich gewusst, dass ich wahrscheinlich eine Entscheidung hätte treffen müssen - entweder Osnabrück oder Schalke. Natürlich war Osnabrück ein Pokalspiel. Wir sind trotzdem zufrieden mit unserer Aufstellung und den Jungs, die wir heute haben."

Schalke 04

Karius - T. Becker, Katic, Kurucay - Dina Ebimbe, El-Faouzi, Tanaka, Gosens, Ljubicic, Aouchiche - Sylla

FC Bayern

Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Brown - Kimmich, Pavlovic, Karl, Saibari, Davies - Luis Diaz

Bundesliga: Warum stehen Harry Kane und Michael Olise bei FC Bayern gegen Schalke 04 nicht in der Aufstellung? Angeschlagen oder taktische Entscheidung? Übertragung im TV und Livestream

Sky überträgt das Bundesliga-Topspiel zwischen Schalke und Bayern live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Die Vorberichterstattung startet bereits um 17.30 Uhr und stimmt die Zuschauer ausführlich auf das Duell ein.

Sebastian Hellmann begleitet durch den Fußballabend. An seiner Seite analysieren Lothar Matthäus und Julia Simic das Geschehen, während Wolff Fuss das Spiel kommentiert.

Auch unterwegs lässt sich die Partie live verfolgen. Neben der TV-Übertragung stellt Sky die Begegnung im Stream über SkyGo und WOW zur Verfügung.

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Bundesliga: Warum stehen Harry Kane und Michael Olise bei FC Bayern gegen Schalke 04 nicht in der Aufstellung? Angeschlagen oder taktische Entscheidung? Wichtigste Infos

Spiel

FC Schalke 04 - FC Bayern München

Datum

5. September 2026

Anstoß

18:30 Uhr

Ort

Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Bundesliga: Die Tabelle am 2. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

SC Freiburg

2

2

0

0

5:1

4

6

2

Borussia Dortmund

2

2

0

0

5:2

3

6

3

SV 07 Elversberg

2

2

0

0

7:5

2

6

4

FC Bayern München

1

1

0

0

5:1

4

3

5

Bayer Leverkusen

2

1

0

1

6:3

3

3

6

FC Augsburg

1

1

0

0

3:0

3

3

7

RB Leipzig

2

1

0

1

4:3

1

3

8

VfB Stuttgart

2

1

0

1

5:6

-1

3

9

SV Werder Bremen

2

1

0

1

4:5

-1

3

10

1. FC Köln

2

1

0

1

4:6

-2

3

11

Eintracht Frankfurt

1

0

1

0

3:3

0

1

12

1. FSV Mainz 05

1

0

1

0

0:0

0

1

13

SC Paderborn 07

2

0

1

1

0:1

-1

1

14

1. FC Union Berlin

2

0

1

1

3:7

-4

1

15

TSG Hoffenheim

2

0

0

2

4:6

-2

0

16

Hamburger SV

1

0

0

1

0:2

-2

0

17

FC Schalke 04

1

0

0

1

0:3

-3

0

18

Bor. Mönchengladbach

2

0

0

2

3:7

-4

0

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Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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