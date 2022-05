Robert Lewandowski, Mittelstürmer des Serienmeisters FC Bayern München, wird auch die Saison 2021/22 als bester Torjäger der Bundesliga abschließen und sich (mal wieder) den Titel des Torschützenkönigs sichern. Doch wann war das zuletzt eigentlich nicht der Fall? Und welcher Spieler lief ihm damals den Rang ab? Darüber klärt GOAL nachfolgend auf.

Robert Lewandowski ist die personifizierte Torgarantie. Auch in der Spielzeit 2021/22 knipst der 33-Jährige nach Belieben, vor dem 34. Spieltag steht der Mittelstürmer bei 34 Treffern in 33 Partien. Mit einem Vorsprung von zehn Treffern auf den Leverkusener Patrik Schick ist schon eine Partie vor Saisonende sicher, dass der Bayern-Angreifer erneut die Torjägerkanone überreicht bekommt. Auf dem dritten Rang liegt der Dortmunder Erling Haaland (21 Tore), der die höchste deutsche Spielklasse im Sommer aller Voraussicht nach gen England verlassen wird.

Beim Gastspiel in Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr kann Lewandowski sein Trefferkonto noch in die Höhe schrauben. Und der VfL liegt dem Kapitän der polnischen Nationalmannschaft, gegen keinen anderen Verein trifft der Goalgetter lieber in der Bundesliga (24 Tore in 21 Partien). In besonderer Erinnerung bleibt sein Fünferpack nach Einwechslung gegen die "Wölfe" im September 2015, für den er lediglich neun Minuten benötigte.

Robert Lewandowski zählt zu den besten Stürmern der Welt. Aber wann wurde der Angreifer zuletzt nicht Torschützenkönig in der Bundesliga?

Bundesliga: Wann war Robert Lewandowski zuletzt nicht Torschützenkönig? Statistiken der Saison 2021/22 vor dem 34. Spieltag

Bundesliga-Spiele: 33

Bundesliga-Tore: 34 (davon fünf Elfmeter)

Minuten pro Tor: 84

Bundesliga-Tore insgesamt: 311 (in 383 Spielen)

Bundesliga: Wann war Robert Lewandowski zuletzt nicht Torschützenkönig? 2013/14 erstmals bester Torjäger der Bundesliga

Ein Blick auf die Historie der Bundesliga-Torschützenliste offenbart, in welch elitären Kreis sich Lewandowski mit 20 Toren in der Saison 2013/14 schoss. Vor dem Polen sicherten sich beispielsweise Legenden wie Uwe Seeler, Gerd Müller, Rudi Völler, Ailton und Miroslav Klose den Titel.

Fast alle diese Spieler hat der Pole mittlerweile hinter sich gelassen, wenn es um die Gesamtanzahl der Bundesliga-Tore während der aktiven Zeit geht. Vor dem Wolfsburg-Spiel steht der gebürtige Warschauer bei 311 Treffern, gleichbedeutend mit dem zweiten Platz des Rankings. Einzig der mittlerweile verstorbene Gerd Müller steht mit 365 Toren noch vor ihm - in einer anderen Kategorie aber seit der vergangenen Runde nicht mehr.

Bundesliga: Wann war Robert Lewandowski zuletzt nicht Torschützenkönig? Die legendäre 41-Tore-Saison und Gerd Müllers Rekord

Denn 2020/21 brach Lewandowski eine Bestmarke, die von so manchen schon als uneinholbar eingestuft wurde. Unglaubliche 41 Tore schoss die Nummer 9 der Münchner und egalisierte damit den vorherigen Rekord von Gerd Müller. Dieser traf 1971/72 40-mal ins gegnerische Tor.

"Ich habe ein Ziel erreicht, das immer unvorstellbar schien. Ich bin unfassbar stolz, beim FC Bayern Geschichte geschrieben zu haben und Teil der Stories zu sein, die die Fans noch ihren Kindern erzählen werden - und damit in die Fußstapfen von Legenden wie Gerd Müller zu treten", schrieb der Rekordhalter im Anschluss unter einem Instagram-Beitrag.

Bundesliga: Wann war Robert Lewandowski zuletzt nicht Torschützenkönig? Aubameyangs Fabel-Saison 2016/17

Der Titel als Torschützenkönig der Saison 2021/22 wird Lewandowskis fünfter in Folge, hinzu kommen die Spielzeiten 2013/14, damals noch im Trikot von Borussia Dortmund, und 2015/16.

Ein Dortmunder war es auch, der Lewandowski zuletzt in die Schranken wies. 2016/17 erzielte Pierre-Emerick Aubameyang für den BVB 31 Treffer und damit einen mehr als sein polnischer Kontrahent. Für die Deutsche Meisterschaft reichte es trotzdem nicht, diese ging an den FCB. Aubameyang und Dortmund landeten hinter RB Leipzig auf dem dritten Platz.

Bundesliga: Wann war Robert Lewandowski zuletzt nicht Torschützenkönig? Die Titelträger seit der Saison 2011/12