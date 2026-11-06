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Bundesliga-Vorschau: Mainz 05 gegen Bayern München – alles, was Sie wissen müssen

Mainz 05 - Bayern München
Mainz 05
Bayern München
Bundesliga
H. Kane
M. Olise

Ausführliche Vorschau auf das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz und Bayern München. Wir sprechen über Neuigkeiten zu den Teams, Taktik, Form und mehr.

Bundesliga-Vorschau: Mainz gegen Bayern München

crest
Bundesliga - Spielwoche 9
MEWA Arena

Der FC Bayern München reist in der Bundesliga in die MEWA Arena zum angeschlagenen Mainz 05. Anstoß ist um 10:30 Uhr EST und 14:30 Uhr GMT.

Mainz kämpft gegen Tabellenführer Bayern

Mainz hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren, darunter drei der jüngsten vier Bundesliga-Partien. Zuletzt unterlag die Mannschaft Elversberg mit 1:4 und steht vor dem Besuch des Meisters im Tabellenmittelfeld.

SV Elversberg v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Werden die Unentschieden für Bayern zum Problem?

Der FC Bayern München hat in seinen letzten acht Pflichtspielen viermal unentschieden gespielt. Besonders das 2:2 gegen Dortmund dürfte die Bayern ärgern: Sie dominierten die Partie und kamen auf einen xG-Wert von 4,48, kassierten aber in der 89. Minute den Ausgleich durch Fabio Silva. Harry Kane, der gerade den Ballon d’Or gewonnen und einen neuen Vertrag bei Bayern unterschrieben hat, wird den Angriff anführen. Unterstützt wird er von Michael Olise, Lennart Karl und Alphonso Davies.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Wichtige Zahlen und Verletzungen

  • Mainz hat in der Liga zu Hause nur einen von zwölf möglichen Punkten geholt.
  • Bayern muss auf Luis Diaz und Serge Gnabry verzichten, die beide Probleme an der hinteren Oberschenkelmuskulatur haben. Der Einsatz von Jamal Musiala ist fraglich.

Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

Personal und Kader

Mainz 05 vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaS. BellS. BellN. AmiriN. AmiriA. CaciA. CaciP. NebelP. NebelK. SanoK. SanoS. WidmerS. WidmerP. TietzP. TietzS. BeckerS. BeckerM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
3-5-2
Mainz 05

Startelf

Bayern München

Trainer

  • U. Fischer
  • V. Kompany

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