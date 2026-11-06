Bundesliga-Vorschau: Mainz gegen Bayern München

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Der FC Bayern München reist in der Bundesliga in die MEWA Arena zum angeschlagenen Mainz 05. Anstoß ist um 10:30 Uhr EST und 14:30 Uhr GMT.

Mainz kämpft gegen Tabellenführer Bayern

Mainz hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren, darunter drei der jüngsten vier Bundesliga-Partien. Zuletzt unterlag die Mannschaft Elversberg mit 1:4 und steht vor dem Besuch des Meisters im Tabellenmittelfeld.

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Werden die Unentschieden für Bayern zum Problem?

Der FC Bayern München hat in seinen letzten acht Pflichtspielen viermal unentschieden gespielt. Besonders das 2:2 gegen Dortmund dürfte die Bayern ärgern: Sie dominierten die Partie und kamen auf einen xG-Wert von 4,48, kassierten aber in der 89. Minute den Ausgleich durch Fabio Silva. Harry Kane, der gerade den Ballon d’Or gewonnen und einen neuen Vertrag bei Bayern unterschrieben hat, wird den Angriff anführen. Unterstützt wird er von Michael Olise, Lennart Karl und Alphonso Davies.

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Wichtige Zahlen und Verletzungen

Mainz hat in der Liga zu Hause nur einen von zwölf möglichen Punkten geholt.

Bayern muss auf Luis Diaz und Serge Gnabry verzichten, die beide Probleme an der hinteren Oberschenkelmuskulatur haben. Der Einsatz von Jamal Musiala ist fraglich.

Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

Personal und Kader