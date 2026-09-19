Bundesliga-Trio offenbar scharf auf Ex-Teamkollegen von BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias

Wie das griechische Sportportal TV Proponitika berichtet, haben mit RB Leipzig, dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim gleich drei Klubs aus dem deutschen Oberhaus ihre Fühler nach Christos Zafeiris von PAOK Saloniki ausgestreckt.

Demnach hätte das Berater-Team des 23-Jährigen bereits erste Kontakte nach Deutschland geknüpft und würde entsprechende Vorbereitungen für die kommende Transferphase im Winter treffen.

PAOK, wo Zafeiris einst zusammen mit BVB-Neuzugang Konstantelias in einer Mannschaft spielte, hatte den zentralen Mittelfeldspieler erst im Sommer 2025 für stolze 10,5 Millionen Euro von Slavia Prag verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet.

Auch deshalb dürfte sich eine Verpflichtung im Winter als knifflig herausstellen, Angebote lägen ohnehin noch nicht vor. Zwar würde das genannte Bundesliga-Trio den 17-fachen griechische Nationalspieler genauestens beobachten, konkrete Schritte seien aber noch nicht unternommen worden.

Bei PAOK kam Zafeiris in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend zehn Mal zum Einsatz, wobei ihm zwei Torbeteiligungen (zwei Tore) gelangen.