Bundesliga-Torwart erwägt Verbands-Wechsel: Geht dem DFB der nächste potenzielle Nationalspieler durch die Lappen?

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Paderborns Torwart Nahuel Noll könnte sowohl für Deutschland als auch für Spanien auflaufen. Sollte es eine Einladung geben, würde er nicht lange zögern.

Im 'Aktuellen Sportstudio' des ZDF erklärte der Leih-Keeper des Bundesliga-Aufsteigers auf eine entsprechende Frage von Jochen Breyer, dass er sich einen Wechsel zum spanischen Verband durchaus vorstellen könne.

"Ich würde mich sehr freuen", meinte Noll für den Fall, dass sich Luis de la Fuente, Trainer der spanischen Nationalmannschaft, melden und ihn für einen Lehrgang berufen würde. Eine Einladung nähme er dann auch an.

Der 23-jährige Schlussmann, der eigentlich bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht und für die aktuelle Spielzeit als Leih-Spieler für Paderborn aufläuft, stand bis dato siebenmal für deutsche U-Mannschaften auf dem Feld (U19 & U20), eine Berufung ins A-Team gab es allerdings noch nicht.

Werbung Werbung

Als gebürtiger Münchner kann Noll aufgrund seiner aus Spanien stammenden Mutter auch für die Furia Roja auflaufen. Er spricht die Sprache fließend, bekam, ähnlich wie vom DFB, allerdings noch keine Einladung. Grundsätzlich sei es dein "größter Wunsch" einmal für eine Nationalmannschaft aufzulaufen, erklärte Noll.

Bei Aufsteiger Paderborn gehört der Torwart in dieser Saison zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Auch aufgrund starker Leistungen seinerseits steht der SC in der Tabelle auf einem respektablen 13. Platz, wobei das Polster auf die direkten Abstiegsränge vier Zähler beträgt.

In der kommenden Saison könnte Noll dann wieder für seinen Stammklub Hoffenheim auflaufen, wo sich die Zeit von Nummer eins Oliver Baumann möglicherweise dem Ende nähert. Eine dauerhafte Rückkehr könne er sich nur vorstellen, "wenn ich spiele", so Noll.