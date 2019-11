Bundesliga Tabelle, aktuell: So steht es nach dem 10. Spieltag - Gladbach thront weiter oben, FC Bayern rutscht ab

Die frühen Samstagsspiele der Bundesliga sind gespielt. Hier gibt's die aktuelle Tabelle aus der Bundesliga (Stand: 2.11.19).

Der 10. Spieltag der ist in vollem Gange und alle Spitzenteams haben bereits gespielt und hält die Topfavoriten weiter auf Distanz; hat zum vierten Mal in Folge die Tabellenführung behauptet. Im West-Derby bei gewann die Mannschaft von Trainer Marco Rose dank einer sehr effektiven Vorstellung 2:1 (2:1) und feierte damit ihren fünften Auswärtssieg in dieser Saison. Leverkusen ist seit vier Ligaspielen ohne Sieg und verliert nach seiner ersten Heimniederlage in dieser Spielzeit mit nur 15 Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe.

Eine folgenschwere Notbremse von Jerome Boateng hat die Herbstkrise von Bayern München und Trainer Niko Kovac dramatisch verschärft. Nach 80-minütiger Unterzahl ging der chancenlose deutsche Rekordmeister am 10. Spieltag bei mit 1:5 (1:2) unter - für Kovac wird die Luft nach der höchsten Bayern-Niederlage in der Liga seit über zehn Jahren immer dünner.

hat sich mit einem zweiten Tor-Spektakel innerhalb von vier Tagen endgültig aus der Mini-Krise geschossen. Nach der 6:1-Gala im Pokal beim gewann das Team von Trainer Julian Nagelsmann durch das furiose 8:0 (5:0) gegen den FSV nach zuvor vier Spielen ohne Sieg auch wieder in der Bundesliga - und wie!

Nils Petersen hat die Höhenflieger des vor dem zweiten Rückschlag binnen fünf Tagen bewahrt: Der Torjäger sicherte dem Team von Trainer Christian Streich mit seinem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit ein 2:2 (1:1) bei .

Bei kehrt rechtzeitig zur wegweisenden Woche Ruhe ein. Der Vizemeister besiegte am 62. Geburtstag seines Trainers Lucien Favre den zuvor ungeschlagenen VfL Wolfsburg mit 3:0 (0:0) und hält Kontakt zur Tabellenspitze. Allerdings musste der zurückgekehrte Kapitän Marco Reus früh verletzt den Platz verlassen.

Bundesliga Tabelle: So ist der aktuelle Stand in der Liga

Die Tabelle ist weiterhin enorm spannende und eng. Nur wenige Punkte trennen die Spitzenteams der Liga - alles ist komplett offen. Hier gibt's die Bundesliga-Tabelle im Überblick.

PLATZ VEREIN SPIELE PUNKTE 1 Borussia Mönchengladbach 10 22 2 Borussia Dortmund 10 19 3 RB Leipzig 10 18 4 10 18 5 SC Freiburg 10 18 6 Eintracht Frankfurt 10 17 7 VfL Wolfsburg 10 17 8 10 17 9 9 15 10 Bayer Leverkusen 10 15 11 9 11 12 Werder Bremen 10 11 13 1. FSV Mainz 05 10 9 14 9 7 15 1. FC 9 7 16 9 7 17 9 7 18 07 10 4

Der 10. Spieltag der Bundesliga im Überblick