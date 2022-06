Bundesliga-Spielplan: FC Bayern startet bei Eintracht Frankfurt, BVB trifft auf Leverkusen

Anfang August endet die Sommerpause in der Bundesliga. Nun ist klar, mit welchen Paarungen die Saison 2022/23 loslegt.

Titelverteidiger FC Bayern eröffnet die nächste Spielzeit in der Bundesliga mit einer Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt. Die DFL stellte am Freitag den Spielplan für die Saison 2022/23 vor und bescherte dem FCB die Aufgabe beim Europa-League-Sieger.

Traditionell eröffnet der Meister der Vorsaison die folgende Spielzeit mit einem Heimspiel am Freitagabend. Allerdings traten die Roten bereits vor einem Jahr am ersten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach an.

Bundesliga-Spielplan: BVB trifft auf Bayer Leverkusen

Vizemeister Borussia Dortmund empfängt derweil mit Bayer Leverkusen einen weiteren Champions-League-Teilnehmer im Signal-Iduna-Park. Außerdem treffen Hertha BSC und Union im Berliner Derby aufeinander.

Wegen der WM in Katar im November und Dezember soll es eine ausgedehnte Winterpause von mehr als zwei Monaten geben. Zwischen dem 13. November und dem 20. Januar wird in den ersten beiden deutschen Ligen der Spielbetrieb ruhen.

Der erste Spieltag wird zwischen dem 5. und 7. August ausgetragen.

Der erste Spieltag der Saison 2022/23 in der Bundesliga im Überblick:

Eintracht Frankfurt - FC Bayern

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

1. FC Union Berlin - Hertha BSC

1. FC Köln - FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg SV - Werder Bremen

VfL Bochum 1848 - 1. FSV Mainz 05

FC Augsburg - Sport-Club Freiburg