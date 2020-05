DFL hat entschieden: Bundesliga-Neustart am 15. Mai

Wenige Stunden nach dem grünen Licht aus der Politik ist klar: Am 15. Mai wird der Ball in Deutschlands Top-Ligen wieder rollen.

Der Saison-Neustart im Profifußball ist für den 15. Mai terminiert. Die DFL informierte die 36 Klubs der 1. und 2. am Mittwochabend per Rundschreiben, dass das DFL-Präsidium als zuständiges Gremium beschlossen hat, die Saison am 15. Mai fortzusetzen.

Das bestätigte die DFL auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID).

Bundesliga: Neun Spieltage stehen noch aus

Die Politik hatte zuvor grünes Licht für den Neustart trotz der Coronakrise gegeben. Bei der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch in Berlin wurde der Weg für den Wiederbeginn der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit in der Bundesliga und der 2. Liga ab Mitte Mai freigemacht.

Mehr Teams

Die DFL versammelt am Donnerstag die 36 Klubchefs virtuell. Neun Spieltage stehen noch aus.