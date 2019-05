Ausrüster Derbystar hat den neuen offiziellen Spielball für die Saison 2019/20 in der 1. und 2. veröffentlicht.

Der Ball trägt den Namen "Brillant APS" und wurde am Freitag in Hamburg vorgestellt. Derbystar folgte als Hersteller des offiziellen Bundesliga-Spielballs in dieser Saison auf adidas, die Zusammenarbeit mit der DFL läuft noch bis 2022.

So sieht der neue Ball aus, mit dem kommende Saison in der 1. und 2. Liga gespielt wird:

This is the new Bundesliga Brillant APS! ⚽️🎉



DERBYSTAR has presented the official match ball of the #Bundesliga and Bundesliga 2 for the 2019-20 season ➡️ https://t.co/YsvIapmIqT pic.twitter.com/jSafxY27pW