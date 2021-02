Bundesliga live: Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung am Sonntag

Am Sonntag treffen in der Bundesliga Union Berlin und 1899 Hoffenheim aufeinander. Doch wer zeigt das Spiel um 13.30 Uhr live im TV und STREAM?

In der Bundesliga wird am Sonntag gleich dreimal gespielt, denn um 13.30 Uhr stehen sich bereits der 1. FC Union Berlin und 1899 Hoffenheim gegenüber. Der 23. Spieltag der höchsten deutschen Spielklasse hat es also in sich.

Union Berlin hat vor allem zu Beginn dieser Saison stark aufgespielt, mit der Verletzung von Max Kruse aber doch etwas nachgelassen. Dennoch stehen die Eisernen auf Platz sieben und sind vom Abstieg in aller Regel nicht gefährdet. Die TSG hingegen hat bisher 26 Zähler gesammelt und damit sieben weniger als der heutige Gegner (33).

Die Mannschaft von Coach Sebastian Hoeneß musste noch am Donnerstag in der Europa League antreten, will aber dennoch nicht punktlos aus Berlin heimreisen.

Bundesliga live: Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim im TV und LIVE-STREAM? Goal verrät alles Wichtige rund um die vollen 90 Minuten von der Alten Försterei.

Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim live: Die Bundesliga am Sonntag auf einen Blick

Begegnung Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim Wettbewerb Bundesliga, 23. Spieltag Anpfiff 28.02.2021, 13.30 Uhr Ort Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim live im TV? Die Bundesliga im deutschen Fernsehen

Der Bundesliga-Sonntag liefert heute gleich drei Duelle: Neben Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim gibt es auch noch die Spiele Mainz 05 gegen FC Augsburg und Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer denn die vollen 90 Minuten der jeweiligen Partie überträgt.

Im deutschen Fernsehen liegen die TV-Rechte einzig und allein bei einem Sender, nämlich dem Pay-TV-Kanal Sky. Sky zeigt alle Spiele der Bundesliga um 15.30 Uhr und 18 Uhr in voller Länge im Fernsehen. Doch wie sieht es heute bei dem Spiel der Hoffenheimer in Berlin aus? Dort wird nämlich schon um 13.30 Uhr angestoßen.

Es steht schon einmal fest, dass Sky Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim nicht im Fernsehen überträgt. Doch die vollen 90 Minuten können auch nicht im Free-TV angesehen werden, weshalb nur eine einzige Option bleibt.

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim live auf dem Smart-TV

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN zeigt / überträgt alle Spiele der Bundesliga, die sonntags um 13.30 Uhr beginnen, im TV und LIVE-STREAM. Im Fernsehen seht Ihr die Partie dann, wenn Ihr Euren Smart-TV mit der DAZN-App ausstattet und dann dort eine Anmeldung oder Registrierung vornehmt.

Wie genau Ihr das Spiel Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim live auf DAZN seht, das erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM? So kommt das Spiel live

Ihr habt nun bereits erfahren, dass der Pay-TV-Sender Sky keine Übertragungsrechte für das Spiel Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim hält. Dadurch sind die Möglichkeiten begrenzt, wie Ihr die vollen 90 Minuten live schauen könnt. DAZN ist der einzige Kanal, der Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim in voller Länge überträgt.

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingsender DAZN zeigt die Bundesliga zusammen mit dem Pay-TV-Kanal Sky in der Saison 2020/21, die Übertragungsrechte teilen sich die beiden Kanäle auf. Während Sky alle Spiele am Samstag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) und die "normalen" Sonntagsduelle (15.30 Uhr und 18 Uhr) im TV überträgt, hat DAZN alles weitere im Programm.

Demnach kommen alle Freitagsspiele der Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN, ebenso wie die wenigen Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr und die am Montagabend. Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM auf DAZN sehen? Das funktioniert also alles.

Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM auf DAZN: Die Übertragung auf einen Blick

Übertragungsbeginn : 13.15 Uhr

: 13.15 Uhr Anpfiff : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Seb Kneißl

Wenn Ihr noch kein DAZN-Abonnement habt, dann hat der Sender etwas ganz besonderes für Euch...

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim kostenlos im LIVE-STREAM: So geht's

DAZN schenkt jedem Neukunden nämlich einen Gratismonat, ein Probeabo, mit welchem Ihr den Service von DAZN testen könnt. Wenn Ihr Euch also neu registriert, dann könnt Ihr an diesem Sonntag direkt im LIVE-STREAM mit dabei sein, wenn Union Berlin und 1899 Hoffenheim die Klingen kreuzen.

30 Tage lang läuft bei einer Erstanmeldung der Gratismonat von DAZN, alle Spiele und Events sind dann kostenlos und live im Stream zu sehen. Nach diesen Testtagen gibt es ein Abo für 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim live? Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Wenn Ihr die Bundesliga am Sonntag nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen könnt oder wollt, dann gibt es eine weitere Alternative, die Euch sogar wir von Goal bereitstellen. Denn es gibt einen kostenlosen LIVE-TICKER zum Spiel Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim.

Um 13 Uhr beginnt dieser mit der Vorberichterstattung, danach schildern wir Euch das ganze Spiel in voller Länge live. Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER.

