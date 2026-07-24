Die neue Bundesliga-Saison 2026/27 rückt immer näher. Den Auftakt bildet am 28. August das Duell zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und dem VfB Stuttgart. Neben den bekannten Übertragungspartnern gibt es in dieser Spielzeit auch ausgewählte Bundesliga-Partien im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL zu sehen.

Welche Begegnungen der Sender überträgt und wie viele Spiele insgesamt im Free-TV laufen, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga live im Free TV: Wie viele Spiele werden in der Saison 2026/27 bei RTL kostenlos live übertragen?





Welche Bundesliga-Spiele RTL in der Saison 2026/27 genau übertragen wird, ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. Fest steht bislang nur: Am 1. Spieltag zeigt der Kölner Privatsender das Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach am 29. August live im Free-TV. Hintergrund ist die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL im Juni 2026, durch die der Sender sein Engagement im Bereich Sportrechte weiter ausbauen konnte.

Welche weiteren Begegnungen folgen, bleibt abzuwarten. Die aktuellen Medienrechte ermöglichen RTL bis zu fünf Live-Spiele pro Saisonhälfte im frei empfangbaren Fernsehen - insgesamt also maximal zehn Partien pro Spielzeit. Die bisherigen Ankündigungen des Senders lassen darauf schließen, dass dieses Kontingent vollständig genutzt werden soll.

An der grundsätzlichen Bundesliga-Übertragung ändert sich ansonsten nichts: Sky bleibt für die Freitagsspiele sowie die Samstagseinzelpartien zuständig und bietet diese sowohl im Pay-TV als auch per Livestream über SkyGo und WOW an. Die Samstagskonferenz und alle Sonntagsspiele laufen weiterhin bei DAZN. Zudem werden einzelne Begegnungen zusätzlich im Free-TV bei Sat.1 gezeigt, darunter das Saisoneröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart.

Bundesliga live im Free TV: Wie viele Spiele werden in der Saison 2026/27 bei RTL kostenlos live übertragen? Die 18 Bundesligisten auf einen Blick



