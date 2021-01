Bundesliga live: Gladbach - FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM anschauen

Die Bundesliga geht weiter: Am Freitag empfängt Gladbach den FC Bayern München zum Top-Spiel. Doch wo kommt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Der spielt heute Abend gegen . Das Top-Spiel der wird um 20.30 Uhr im Gladbacher Borussia-Park angepfiffen.

In der letzten Saison gewann Gladbach das Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister mit 2:1, doch wie geht es heute aus? Die Münchner siegten vergangenes Wochenende nach 0:2-Rückstand gegen mit 5:2, Gladbach fuhr in Bielefeld einen Pflichtsieg ein (1:0).

Die Bundesliga beginnt heute mit dem Spiel Gladbach vs. Bayern den 15. Spieltag. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Gladbach gegen den FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Bundesliga live: Gladbach vs. FC Bayern München auf einen Blick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga | 15. Spieltag Datum Freitag | 8.1.2021 | 20.30 Uhr Ort Borussia-Park | Mönchengladbach Zuschauer Keine

Bundesliga live im TV sehen: Gladbach gegen FC Bayern München

Die Bundesliga startet traditionell bereits am Freitagabend in den neuen Spieltag, heute steht bereits der 15. in dieser Saison auf dem Programm. Dabei empfängt Gladbach um 20.30 Uhr den FC Bayern München im Borussia-Park.

Im deutschen Fernsehen kommen ausgewählte Spiele, beispielsweise am 1. und am 18. Spieltag am Freitagabend live im deutschen Free-TV, heute ist dem aber leider nicht so. Weil auch der Unterföhringer TV-Sender Sky keine Rechte am Freitag der Bundesliga hält, kommt bei Gladbach gegen den FC Bayern München die Bundesliga heute nicht live im TV.

Dafür ist jedoch der komplette Samstag der Bundesliga live im TV zu sehen, wenn um 15.30 Uhr die Nachmittagsspiele und um 18.30 Uhr das Samstagabend-Top-Spiel live übertragen werden. Dafür ist der Pay-TV-Kanal Sky zuständig.

Wenn Ihr die Bundesliga aber bereits am Freitagabend live schauen wollt, dann seid Ihr beim Ismaninger Streamingdienstleister DAZN genau richtig. Denn: Dort kommt Gladbach vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM.

Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen: Gladbach vs. FC Bayern München

Der Freitagabend steht in der Bundesliga ganz im Zeichen von DAZN. Der Streaminganbieter hält die Rechte für die Live-Übertragung jedes Freitagsspiels der Bundesligasaison 2020/21.

Deswegen kommt Gladbach vs. FC Bayern München auch heute im LIVE-STREAM auf DAZN.

Beginn der Übertragung: 20 Uhr

20 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Moderator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

DAZN zeigt / überträgt also am heutigen Freitagabend die Bundesliga im LIVE-STREAM. Doch das ist noch längst nicht alles, was Euch das Streamingportal zu bieten hat. Auch die Highlights aller Spiele sind auf DAZN zu sehen, ebenso wie viele Top-Spiele aus anderen Top-Ligen.

Neben Fußball kommen auch andere Sportarten live auf DAZN, beispielsweise Darts, die NBA, die NFL, Wintersport, Handball, Tennis und noch vieles mehr. Mit dem Gratismonat seht Ihr all das sogar 30 Tage lang kostenlos. Danach kostet ein Abonnement nur 11,99 Euro (Monat) oder 119,99 Euro einmalig (Jahresabo).

Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung zu Gladbach gegen den FC Bayern München

Bundesliga heute live ... im TV ... ... auf DAZN (nur Smart-TV), nicht auf Sky im LIVE-STREAM ... ... auf DAZN im LIVE-TICKER ... ... bei Goal in den Highlights ... ... auf DAZN und auf YouTube

Bundesliga heute live: Gladbach gegen den FC Bayern München und die Personalsituation heute

Hinter dem Einsatz von Bayern Münchens Nationalspieler Serge Gnabry im schweren Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) steht weiterhin ein Fragezeichen. Der 25-Jährige fehlte nach Bild-Informationen auch bei der Trainingseinheit des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch.

Gnabry hatte sich am Sonntag beim 5:2 gegen Mainz eine schmerzhafte Prellung mit Bluterguss oberhalb des Schienbeins zugezogen. Er habe "Glück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert ist", hatte der Offensivspieler nach einer Untersuchung am Montag gesagt. Trainer Hansi Flick hatte da noch gehofft, dass Gnabry "spätestens am Mittwoch wieder ins Training einsteigen kann".

Für Gladbach kann Flick dafür wie erhofft wieder mit Kingsley Coman, Marc Roca, Joshua Zirkzee und Bouna Sarr planen. Das zuletzt angeschlagene Quartett hatte am Montag erstmals wieder am Teamtraining teilgenommen. (SID)

Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach will den deutschen Rekordmeister Bayern München im Bundesliga-Topspiel dort treffen, wo er am meisten anbietet. "Die Bayern verteidigen sehr gerne sehr hoch, weil es ihnen auch hilft", sagte Rose vor dem Duell im Borussia-Park am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN): "Das verursacht in anderen Räumen die Chance, da als Gegner reinzustoßen. Das ist ein offenes Geheimnis."

Dies allerdings gelte es, "gut und konsequent und konstant zu nutzen". Die Bayern haben bereits 21 Gegentore (in 14 Ligaspielen) kassiert und mussten wie zuletzt beim 5:2 gegen den FSV Mainz 05 häufig Rückstände drehen.

"Wir wissen, dass wir gegen den FC Bayern spielen, der Tabellenführer ist, der in einer sehr guten Verfassung ist", betonte Rose: "Dennoch versucht jeder immer wieder, sie zu schlagen. Das wollen wir auch probieren." Im Dezember 2019 hatte die Borussia die Münchner durch zwei Tore von Ramy Bensebaini mit 2:1 besiegt.

Fehlen wird den Gladbachern definitiv Valentino Lazaro wegen einer Muskelverletzung. Alassane Plea hingegen sei nach einem Kurzeinsatz bei Arminia Bielefeld (1:0) nun wieder ein Kandidat für die Startelf. Bei Bensebaini (nach Corona-Erkrankung) aber werde es "definitiv nicht für 90 Minuten" reichen. (SID)

Bundesliga heute live: Gladbach vs. FC Bayern München und die mögliche Startaufstellung

Mögliche Aufstellung Gladbach Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Plea - Embolo FC Bayern München Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Sane, Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga heute live: Gladbach - FC Bayern München in der Opta-Faktenvorschau