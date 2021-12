Bundesliga live im Free-TV: Wo wird FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute übertragen?

Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg verabschieden sich bereits früher als alle anderen Teams in die Weihnachtspause. Heute eröffnen sie den letzten Bundesligaspieltag des Jahres, und das Spiel ist sogar im Free-TV zu sehen!

Die Bayern wollen das Jahr mit einem Knall beenden, die Wolfsburger hingegen sehnen sich nach einem Erfolgserlebnis, das sie sich unter den Weihnachtsbaum legen können: Mit unterschiedlichen Voraussetzungen bestreiten beide Mannschaften das heutige Bundesligaspiel. Auf den ersten Blick geht es dabei nur um die Höhe des Münchner Sieges.

Denn während die Bayern mit 5:0 den VfB Stuttgart in dessen Stadion verdroschen, kassierte Wolfsburg unter der Woche die sechste Pflichtspielniederlage in Folge. Der Effekt, den Trainer Florian Kohfeldt kurzzeitig einbrachte, scheint verflogen. Ein Sieg der Wölfe käme unter diesen Voraussetzungen einem verfrühten Weihnachtswunder gleich.

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern München den VfL Wolfsburg - und das Spiel läuft sogar im Free-TV! GOAL verrät, wo genau.

Bundesliga heute im Free-TV: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg WETTBEWERB Bundesliga | 17. Spieltag ORT Allianz Arena | München ANSTOSS 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Bundesliga heute im Free-TV: Die Übertragung von FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg in Sat.1 und auf ran.de

Das Eröffnungsspiel der Saison zwischen Borussia Mönchengladbach und den Bayern im August hatte Sat.1 bereits übertragen, und auch die heutige Partie gegen die Wölfe läuft genau dort! Denn der Privatsender hatte sich vor der Saison das Free-TV-Paket der Bundesligaspiele gesichert - und das für die nächsten Jahre.

Sat.1, das bedeutete auch die Rückkehr der Kultmarke ran in den Bundesliga-Kosmos. Denn die gesamte Sendung läuft unter diesem Namen, wie auch alle anderen Sportsendungen des Senders sowie von ProSieben und Kabel eins. Los geht es heute auf Sat.1 bereits um 18.55 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Moderator der Sendung ist Matthias Opdenhövel, Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss.

Ebenfalls völlig kostenlos ist der LIVE-STREAM zum Spiel auf ran.de. Dieser steht auch in der ran-App zur Verfügung, die es für viele verschiedene Mobilgeräte gibt. Eine weitere Streamingoption gibt es auf der Internetseite von Sat.1 selbst. Denn unter diesem Link wird das laufende TV-Programm des Senders gespiegelt.

Bundesliga heute im Free-TV: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg läuft auch auf DAZN

Freitagsspiele der Bundesliga sind seit dieser Saison eine Angelegenheit für den Streamingdienst DAZN. Wenn Sat.1 nicht parallel überträgt, zeigt DAZN die Partien exklusiv. Aber auch das heutige Spiel zwischen den Bayern und den Gästen aus Wolfsburg ist bei DAZN zu finden. Wer bereits Abonnent beim Streamingdienst ist, hat also die Wahl, wo er das Spiel heute verfolgen möchte.

Schwaches Internet ist übrigens nicht mehr länger ein Grund, um auf DAZN zu verzichten. Denn wer bereits TV-Kunde bei Sky oder Vodafone ist, kann die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 hinzubuchen. Diese bieten ruckelfreies TV-Erlebnis, haben aber den Nachteil, dass der Nutzer keinerlei Einfluss darauf hat, welcher Sport auf den Sendern läuft. Die heutige Bundesligabegegnung zwischen Bayern und Wolfsburg läuft auf jeden Fall aber bei DAZN 1.

Das Schiedsrichtergespann für #FCBWOB:



🕴️ Tobias Welz

🚩 Eduard Beitinger

🚩 Jonas Weickenmeier

4⃣ Dr. Matthias Jöllenbeck

📺 Tobias Stieler

📺 Thomas Stein#VfLWolfsburg pic.twitter.com/qyKfmyYx8w — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 17, 2021

Für alle DAZN-Abonnenten, die die linearen Sender nicht empfangen können, bliebt natürlich der gewohnte und klassische LIVE-STREAM, der sich über diverse Geräte auch auf den Fernseher holen lässt. Auf der Plattform gibt es zudem noch viele weitere exklusive Inhalte, Stories, Reportagen und mehr.

Bundesliga heute im Free-TV: Das bietet und kostet DAZN

Wer noch kein DAZN-Abo hat, aber Fußball- und Sportfan ist, für den könnte sich eine Registrierung vielleicht lohnen. Denn neben jeder Menge Live-Fußball aus Europas Topligen und nahezu allen Spielen der Champions League gibt es bei DAZN auch weiteren Sport in Hülle und Fülle. Ob die aktuelle Darts-WM, die entscheidenden Wochen in der NFL oder UFC - die Bandbreite an Sport bei DAZN ist groß.

DAZN kostet im flexiblen Monatsabo 14,99 Euro. Wer sich direkt für ein ganzes Jahr bindet, zahlt einmalig 149,99 Euro. Hier geht's zur Anmeldung.