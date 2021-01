Bundesliga live: FC Bayern München vs. SC Freiburg heute im TV und im LIVE-STREAM anschauen

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern am Sonntag den SC Freiburg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Nach der Niederlage in der zweiten Runde des DFB-Pokals geht der gefrustet in das Aufeinandertreffen mit dem . Wird sich der deutsche Rekordmeister am Sonntag den geballten Frust über das frühe Ausscheiden in Kiel von der Seele schießen? Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Allianz Arena.

Der FC Bayern scheint nach dem 2:3 gegen in der und dem 5:6 nach Elfmeterschießen gegen im verwundbar zu sein. Gegen Freiburg möchte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zu alter Stärke zurückfinden. In der Tabelle sitzt ihr mit zudem ein starker Konkurrent im Nacken.

Ein leichtes Unterfangen wird die Begegnung mit dem SC Freiburg allerdings nicht. Die Breisgauer sind in der Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen und können zudem auf ein 3:1 gegen die TSG Hoffenheim sowie ein 5:0 gegen den blicken. Gelingt es ihnen auch gegen die Bayern, Punkte mitzunehmen?

Mehr Teams

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg ist am Sonntag live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen. Ihr möchtet wissen, welchen Sender Ihr dafür einschalten müsst? In diesem Artikel verrät Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga heute.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: Die Begegnung in der Bundesliga

Begegnung FC Bayern München - SC Freiburg Datum Sonntag, 17. Januar 2021 Anstoß 15.30 Uhr Stadion Allianz Arena, München

Bundesliga: FC Bayern München gegen SC Freiburg heute live im TV sehen - geht das?

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg wird am Sonntag bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hat sich gemeinsam mit dem Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert und zeigt neben den Samstags- auch alle Sonntagsspiele live und in voller Länge.

Am Sonntagnachmittag geht Sky bereits um 14.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD auf Sendung. Dort begrüßen Euch Moderatorin Jessica Libbertz und Experte Erik Meijer zu den Vorberichten, ehe der Sender wenige Minuten vor dem Anstoß zu Kommentator Wolff Fuss ins Stadion schalten wird.

Die Übertragung von Bayern gegen Freiburg könnt Ihr Euch allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement anschauen. Für das Bundesliga-Paket von Sky zahlt Ihr aktuell 25 Euro monatlich, inklusive des Sport-Pakets müsst Ihr für den Pay-TV-Sender derzeit 30 Euro im Monat berappen.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München gegen SC Freiburg im LIVE-STREAM erleben: Alles zur Übertragung der Bundesliga

Bei Abschluss eines TV-Abonnements ist jedoch automatisch der Streamingdienst Sky Go enthalten, mit dem Ihr alle Bundesliga-Spiele auch unterwegs verfolgen könnt. Um Sky Go nutzen und Euch einloggen zu können, braucht Ihr nur Eure Kundennummer und die persönliche Login-PIN.

Habt Ihr Euch mit Euren Daten registriert, stehen Euch alle Inhalte von Sky anschließend auch auf Eurem mobilen Endgerät zur Verfügung. Wenn Ihr am Sonntag verhindert seid, aber nicht auf Bayern gegen Freiburg verzichten möchtet, solltet Ihr Euch deshalb Sky Go genauer ansehen.

Solltet Ihr bislang kein Sky-Kunde sein, ist Sky Ticket für Euch die beste Lösung, um die Bundesliga im LIVE-STREAM zu sehen. Das Supersport-Ticket, das Ihr im Gegensatz zu einem normalen TV-Abo monatlich kündigen könnt, kostet derzeit 29,99 Euro monatlich.

Quelle: Getty Images

Bundesliga: Die Highlights von FC Bayern München gegen SC Freiburg bei DAZN sehen

Zudem habt Ihr auch die Möglichkeit, Euch die Bundesliga-Highlights bei DAZN anzusehen. Von jeder Begegnung findet Ihr 40 Minuten nach Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung auf der Plattform und das ist auch bei Bayern gegen Freiburg nicht anders.

Mit dem Probemonat von DAZN seht Ihr die Highlights aller Bundesliga-Spiele sogar einen Monat lang kostenlos. Hat Euch der Gratismonat gefallen, könnt Ihr Euer Abonnement nach den vier Wochen für 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo für einmalig 119,99 Euro verlängern.

Neben den Bundesliga-Highlights zeigt DAZN auch die Freitags- und Montagsspiele des deutschen Oberhauses, die und sowie Spaniens , die italienische oder Frankreichs . Hier findet Ihr das Programm der nächsten Tage.

Bayern vs. Freiburg heute live: Die Aufstellungen

Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

SC Freiburg: Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Gulde - Kübler, Santamaria, Höfler, Günter, Sallai, Grifo - Demirovic

Bayern vs. Freiburg heute live: Die Opta-Fakten zur Bundesliga

Der FC Bayern verlor keines der 20 Bundesliga-Heimspiele gegen den SC Freiburg (17 Siege, 3 Remis) – nur gegen den traten die Münchner zu Hause in der Bundesliga öfter an, ohne ein einziges Mal zu verlieren (24-mal).

Der SC Freiburg gewann keines der 20 Bundesliga-Auswärtsspiele beim FC Bayern (3 Remis, 17 Niederlagen) – bei keinem anderen Klub blieben die Breisgauer in der Bundesliga öfter als 16-mal in Folge sieglos.

Der SC Freiburg gewann nur 1 der vergangenen 34 Bundesliga-Spiele gegen den FC Bayern (7 Remis, 26 Niederlagen): mit 2-1 zu Hause im Mai 2015. Von den ersten 6 BL-Duellen hatten die Breisgauer noch 3 gewonnen (1 Remis, 2 Niederlagen).

Bayern München verlor am 15. Bundesliga-Spieltag auswärts bei Borussia Mönchengladbach mit 2-3. Für die Bayern war dies die 1. BL-Niederlage nach einer 2-0-Führung seit Februar 2011 (2-3 in Köln).

Bayern München holte als Tabellenführer 33 Punkte aus den ersten 15 Bundesliga-Spielen, so viele wie zuletzt 2017/18 (35). Dabei kassierten die Münchner 24 Gegentore, so viele wie zuletzt 1981/82 (25 Gegentreffer).

Bayern München erzielte in den ersten 15 Bundesliga-Spielen 46 Tore, so viele wie zuletzt 1977/78 der 1. FC Köln (47). Die Bayern selbst trafen nur 1976/77 so häufig, damals 50 Tore.

Der SC Freiburg gewann durch das 5-0 gegen Köln am 15. Spieltag 5 Bundesliga-Spiele in Folge – Vereinsrekord. Freiburg holte aus den ersten 15 BL-Spielen 23 Punkte, nur in 3 Spielzeiten (1994/95, 2010/11 und 2019/20) mehr.

Der SC Freiburg erzielte in den ersten 15 Bundesliga-Spielen 26 Tore. So viele waren den Breisgauern zuvor nur 1994/95 gelungen, damals sogar 30.

Bayerns Robert Lewandowski erzielte in den ersten 15 Bundesliga-Spielen 20 Tore, so viele wie zuvor nur Gerd Müller 1968/69. Gegen den SC Freiburg traf Lewandowski zuletzt 3 BL-Einsätze in Folge (4 Tore insgesamt).

Freiburgs Lucas Höler schoss bereits 3 Bundesliga-Tore gegen den FC Bayern, so viele wie gegen keinen anderen BL-Verein. Als erster Spieler in diesem Jahrtausend könnte er in 3 BL-Gastspielen in Folge bei den Bayern einnetzen (zuletzt Jonathan Akpoborie von 1996 bis 1997).

FC Bayern München gegen SC Freiburg heute live: Die Übertragung im Überblick