Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Am zehnten Spieltag kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. Goal verrät Euch, wie Ihr die Spiele im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Die Begegnung zwischen dem und bedeutet auch das Aufeinandertreffen der aktuell besten Mannschaften Deutschlands, denn in der Tabelle trennen die beiden Vereine nur zwei Punkte. Goal verrät Euch, wo Ihr diese Begegnung und auch die übrigen Spiele an diesem Wochenende live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Bereits am Freitag hat das Stadtderby zwischen und den zehnten Spieltag eingeläutet. Zudem treffen am Samstag auch und aufeinander, Schalke 04 möchte am Sonntag gegen endlich den ersten Sieg einfahren. Den Abschluss bildet das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem .

Ihr möchtet die heute live sehen? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel verrät Euch Goal , wo die Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele des 10. Spieltages in der Übersicht

DATUM UHRZEIT PARTIE Freitag, 04. Dezember 20.30 Uhr Hertha BSC - Union Berlin Samstag, 05. Dezember 15.30 Uhr - Borussia M'Gladbach Samstag, 05. Dezember 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Samstag, 05. Dezember 15.30 Uhr - Samstag, 05. Dezember 15.30 Uhr Arminia Bielefeld - Samstag, 05. Dezember 18.30 Uhr FC Bayern - RB Leipzig Sonntag, 06. Dezember 15.30 Uhr - Sonntag, 06. Dezember 18 Uhr Schalke 04 - Bayer Leverkusen Montag, 07. Dezember 20.30 Uhr TSG Hoffenheim - FC Augsburg

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Schlechten Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung im Free-TV gefreut haben: Um die Bundesliga live sehen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Denn: Die Freitags- und Montagsspiele laufen beim Streamingdienst DAZN, alle anderen Begegnungen an diesem Wochenende beim Pay-TV-Sender Sky.

Die Bundesliga heute live im TV schauen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Am Samstag könnt Ihr Euch bereits ab 14 Uhr auf den Fußball-Nachmittag einstimmen lassen. Im tipico Countdown auf Sky Sport Bundesliga 1 HD begrüßen Euch Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann zu den Vorberichten. Auf dem gleichen Sender wird im Anschluss die Bundesliga-Konferenz gezeigt / übertragen.

Bei Sky habt Ihr jedoch auch die Möglichkeit, Euch die Samstagsspiele über die gesamten 90 Minuten anzuschauen. Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD kommentiert Jonas Friedrich das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Martin Groß begleitet auf Sky Sport Bundesliga 3 HD den SC Freiburg gegen Borussia M'Gladbach.

Auf Sky Sport Bundesliga 4 HD ist Tom Bayer bei der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg im Einsatz und Oliver Seidler kümmert sich auf Sky Sport Bundesliga 5 HD um Arminia Bielefeld gegen Mainz 05. Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig wird nach der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen.

Um die Stunde bis zum Anstoß zu überbrücken, könnt Ihr entweder Alle Spiele, alle Tore auf Sky Sport 2 Bundesliga HD oder die Vorberichte zum Top-Spiel anschauen. Um 17.30 Uhr begrüßen Euch Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus aus dem TV-Studio in Unterföhring. Als Kommentator ist anschließend Wolff Fuss im Einsatz.

Die beiden Sonntagsspiele laufen ebenfalls auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Bei Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr) ist am Nachmittag Kai Dittmann am Mikrofon zu hören. Die anschließende Begegnung zwischen Schalke 04 und Bayer Leverkusen (18 Uhr) wird von Marcus Lindemann kommentiert.

Um die Bundesliga live und in voller Länge auf Sky erleben zu können, benötigt Ihr mindestens das Bundesliga-Paket für 25 Euro im Monat. Wenn Ihr außerdem das Sport-Paket buchen möchtet, seid Ihr mit insgesamt 30 Euro monatlich dabei. Auf der Webseite des Pay-TV-Senders findet Ihr eine Übersicht über die einzelnen Pakete.

Zum Abschluss des zehnten Spieltags messen sich am Montag zudem die TSG Hoffenheim und der FC Augsburg. Dieses Duell wird auf dem Streamingdienst DAZN übertragen. Die Vorberichte beginnen dort um 20.15 Uhr. Als Moderator ist Tobi Wahnschaffe im Einsatz, kommentiert wird die Partie von Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl.

Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Sky ist am Samstag übrigens auch die richtige Adresse, wenn Ihr die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen möchtet. Dafür bietet Euch der Pay-TV-Sender mit den beiden Online-Diensten Sky Go und Sky Ticket zwei verschiedene Optionen, die sich jedoch in der Vertragslaufzeit und somit auch im Preis unterscheiden.

Alle Sky-Kunden mit einem laufenden Abonnement sollten einen Blick auf Sky Go werfen. Denn: Bei Abschluss Eures Vertrages habt Ihr eine persönliche Login-PIN erhalten, mit der Ihr Euch beim Streamingdienst einloggen und diesen ohne weitere Kosten nutzen könnt. Zuvor müsst Ihr Euch nur die zu Eurem Gerät passende Sky-Go-App herunterladen.

Doch auch, wenn Ihr bislang kein Sky-Abo besitzt, müsst Ihr nicht auf eine Übertragung im LIVE-STREAM verzichten. Sky Ticket hat das Supersport-Ticket, das im Gegensatz zu einem normalen Abonnement monatlich gekündigt werden kann, derzeit für 29,99 Euro im Angebot. Damit seht Ihr auch die , die Premier League und den live.

Die Einzelspiele der Bundesliga heute live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Freitag, 04. Dezember 20.30 Uhr Hertha BSC - Union Berlin DAZN Samstag, 05. Dezember 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 05. Dezember 15.30 Uhr SC Freiburg - Borussia M'Gladbach Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 05. Dezember 15.30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg Sky Sport Bundesliga 4 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 05. Dezember 15.30 Uhr Arminia Bielefeld - Mainz 05 Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 05. Dezember 18.30 Uhr FC Bayern - RB Leipzig Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 06. Dezember 15.30 Uhr Werder Bremen - VfB Stuttgart Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 06. Dezember 18 Uhr Schalke 04 - Bayer Leverkusen Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Montag, 07. Dezember 20.30 Uhr TSG Hoffenheim - FC Augsburg DAZN

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Highlights gezeigt / übertragen

Neben dem Aufeinandertreffen zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg könnt Ihr auch die Highlights aller Bundesliga-Spiele bei DAZN erleben. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes zunächst vier Wochen testen - und somit auch die Zusammenfassungen umsonst sehen.

Die Highlights der Bundesliga bei DAZN anschauen

Die Highlights der Nachmittagsspiele findet Ihr am Samstag bereits gegen 18 Uhr auf der Plattform. Auch die besten Szenen der beiden Sonntagsspiele sowie des mit Spannung erwarteten Duells zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig könnt Ihr Euch 40 Minuten nach dem Ende im Video ansehen.

Die DAZN-Inhalte lassen sich jedoch nur abrufen, wenn Ihr Euch beim Streamingdienst registriert habt. Nach dem Gratismonat könnt Ihr Euer Abonnement für monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo für einmalig 119,99 Euro verlängern. Solltet Ihr eines Tages nicht mehr zufrieden sein, könnt Ihr DAZN auch problemlos kündigen.

Die Bundesliga-Highlights könnt Ihr Euch über alle mobilen Geräte mit einem Internetanschluss anschauen. Installiert Euch dafür am besten die kostenlose DAZN-App. Die Anwendung könnt Ihr auch für alle gängigen Smart-TVs herunterladen, sodass sich DAZN in wenigen Schritten auch auf Eurem Fernseher schauen lässt.

Die Bundesliga heute im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag