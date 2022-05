Bundesliga heute live: Zeigt / Überträgt Sky alle Spiele am letzten Spieltag?

Die Bundesliga-Saison 2021/22 befindet sich unmittelbar vor dem Abschluss, heute werden die Partien des 34. und somit letzten Spieltags der aktuellen Saison ausgetragen. Wie schon in den vergangenen Jahren werden alle Begegnungen parallel angepfiffen, Anstoßzeit ist jeweils am Samstag, 14. Mai 2022, um 15.30 Uhr. Doch wer zeigt / überträgt die Spiele heute live? Laufen am letzten Spieltag alle Partien bei Sky oder ist ein weiterer Anbieter involviert? GOAL klärt auf.

Nationalen und internationalen Spitzensport live auf DAZN verfolgen: Jetzt anmelden!

Der FC Bayern München steht bereits als Deutscher Meister fest, am vergangenen Sonntag bekamen die Münchner nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart vor heimischem Publikum die Schale überreicht. Deutlicher enger geht es hingegen am Tabellenende zu, auch der Kampf um das internationale Geschäft ist noch in vollem Gange.

Besondere Spannung verspricht die Situation im Tabellenkeller. Sowohl Hertha BSC (33 Punkte) als auch der VfB Stuttgart (30) und Arminia Bielefeld (27) hoffen noch auf den direkten Klassenerhalt bzw. den Sprung auf den Relegationsplatz 16. Während es die Hauptstädter am Samstag mit Borussia Dortmund zu tun bekommen, trifft der VfB auf den 1. FC Köln und die Ostwestfalen empfangen RB Leipzig.

Einige Entscheidungen warten auf die Bundesliga-Fans am 34. Spieltag. Doch wo sind die Spiele heute zu sehen? Zeigt / Überträgt Sky alle Partien am letzten Spieltag live?

Bundesliga heute live: Die Partien des 34. Spieltags in der Übersicht

Krönt der SC Freiburg die grandiose Saison und qualifiziert sich heute noch für die Champions League? Und wer muss den bitteren Gang in die Zweite Liga antreten? Das entscheidet sich heute ab 15.30 Uhr live - und auf folgende Partien könnt Ihr Euch freuen.

Bundesliga heute live: Zeigt / Überträgt Sky alle Partien am letzten Spieltag oder laufen Spiele im Free-TV?

Für diejenigen unter Euch, die nicht über ein Abonnement bei einem kostenpflichtigen Streamingdienst verfügen, haben wir an dieser Stelle schlechte Nachrichten. Heute wird keine der neun Partien live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt / übertragen.

Erst am 19. und 23. Mai sind die Relegationsspiele live im Free-TV zu sehen. Diese werden von Sat.1 gezeigt / übertragen, Anstoß ist jeweils um 20.30 Uhr.

Bundesliga heute live: Zeigt / Überträgt Sky alle Partien am letzten Spieltag oder laufen auch Spiele bei DAZN?

Sky und DAZN teilen sich ja bekanntlich die Übertragungsrechte untereinander auf. Während DAZN die Begegnungen am Freitag und Sonntag überträgt, läuft der Samstag inklusive des Topspiels am Abend beim Münchner Pay-TV-Sender.

Da am heutigen Samstag alle Bundesliga-Spiele zeitgleich um 15.30 Uhr angepfiffen werden, finden keine Partien an anderen Wochentagen statt. Somit ist der Streamingdienst DAZN nicht involviert und zeigt / überträgt heute keine Bundesliga live.

Bundesliga heute live: Zeigt / Überträgt Sky alle Partien am letzten Spieltag live? Die Bundesliga im Pay-TV und LIVE-STREAM

Um die Einzelspiele oder die Konferenz empfangen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement. Dieses erhaltet Ihr beispielsweise, indem Ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag die Sky-Option dazubucht, insofern dies möglich ist. Im Anschluss erhaltet Ihr auch einen Sky-Go-Zugang, sodass Ihr auch von unterwegs Live-Übertragungen via LIVE-STREAM in der App verfolgen könnt.

Eine weitere Möglichkeit stellt Sky Ticket dar. So könnt Ihr Euch aktuell für 19,99 Euro monatlich das Jahresabo des Supersport-Tickets sichern und damit alle Bundesliga- und Zweitliga-Spiele sehen, die Sky zeigt / überträgt. Wollt Ihr kein komplettes Jahr gebunden sein, checkt das flexibel kündbare Monatsabo für 29,99 Euro aus.

Bundesliga heute live: Zeigt / Überträgt Sky alle Partien am letzten Spieltag? Die Übertragung am 14. Mai in der Übersicht

Am 34. Spieltag sind alle Begegnungen sowohl als Einzelspiel wie auch in der Samstags-Konferenz bei Sky zu sehen - und auf diesen Kanälen werdet Ihr fündig.