Bundesliga heute live: So wird Gladbach vs. Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM übertragen

In der Bundesliga finden heute die übrigen fünf Spiele des 16. Spieltags statt - dabei trifft Borussia Mönchengladbach auf Eintracht Frankfurt. Anpfiff im Borussia-Park ist heute um 18.30 Uhr.

Bei den Gladbachern läuft es immer noch nicht wirklich rund - zuletzt gab es für die Mannschaft von Ex-Frankfurt-Trainer Adi Hütter drei Niederlagen in Folge!

Raus aus dem Rennen um Europa sind die Fohlen noch lange nicht - genau wie die Eintracht vom Main: Mit 18 (Gladbach) bzw. 21 (Eintracht) Punkten ist man nur 5 und 2 Punkte hinter dem Sechstplatzierten, Union Berlin.

Bei einem Gladbach-Sieg würden Lars Stindl und Co. mit den Adlern aus Frankfurt gleichziehen, die ihrerseits weiter Anschluss an die Tabellenspitze halten können, wenn sie gewinnen. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie die Bundesliga heute LIVE übertragen wird.

Bundesliga heute live: Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt - die Daten zum Bundesliga-Spiel

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga, 16. Spieltag Anstoß Mittwoch, 15. Dezember, 18.30 Uhr Ort Borussia-Park | Mönchengladbach

Bundesliga heute live: Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt LIVE im TV sehen

Die Borussia aus Mönchengladbach hat schon bessere Saisonstarts erlebt - für manche Anhänger:innen ist es eine Frage des Trainers. Während der Ex-Chef Marco Rose mit der anderen Borussia auf Platz zwei steht, muss Gladbach mit Adi Hütter klarkommen - und der hatte bei weitem mehr Erfolg bei seinem Ex-Verein.

Gerade dieser steht heute auf der Matte des Borussia-Parks - es kommt also zum Wiedersehen zwischen Hütter und seiner alten Liebe, der Eintracht. Das wollen sich viele Fans nicht entgehen lassen, aber wie wird heute die Bundesliga im Fernsehen LIVE übertragen?

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt: Die Übertragung der Bundesliga im TV

An dieser Stelle gibt es gute und schlechte Nachrichten zur Übertragung der Bundeliga - wir fangen naturgemäß mit den negativen News an, damit wir das hinter uns lassen können. Das Bundesligaspiel zwischen der Eintracht und BMG wird heute nicht im Free-TV gezeigt!

Keiner der zahlreichen Fernsehsender, die Sport im kostenlosen Fernsehen oder LIVE-STREAM übertragen, ist heute im Einsatz. Der Grund dafür? ARD, ZDF, Sport1, Eurosport und die anderen konnten sich keine Rechte für die Begegnung heute sichern.

Eintracht Frankfurt bei Borussia Mönchengladbach: So wird die Bundesliga heute LIVE gezeigt

Wer heute stattdessen im Einsatz ist? Sky hat sich die Rechte an den Bundesligabegegnungen in englischen Wochen gesichert und wird daher auch das Duell zwischen den Adlern und den Fohlen übertragen.

Das sind auch schlechte Nachrichten für alle Fans, die sich auf eine DAZN-Übertragung gefreut hatten - die müssen sich nun auf den nächsten Freitag und das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg gedulden. Kommen wir zurück zum SGE-Spiel: So zeigt Sky heute die Bundesligapartie.

Gladbach vs. Eintracht Frankfurt: So zeigt Sky heute die Bundesliga

Begegnung : Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt

: Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb : Bundesliga | 16. Spieltag

: Bundesliga | 16. Spieltag Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 6 (HD) / Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 6 (HD) / Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Kommentator: Martin Groß

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt: So überträgt Sky heute das Spiel

Sky überträgt heute die Bundesliga, also auch das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. Wieso das viele Anhänger:innen verärgert? Weil Sky ein Pay-TV-Sender ist, der Anbieter ist also nicht kostenlos und man muss für sein Programm bezahlen.

Das geht, indem man ein Paket bestellt - für die Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga ist dies das "Bundesliga-Paket". Mehr Infos findet ihr hier. Diese Pakete sind allerdings ziemlich unflexibel und teuer, im Laufe dieses Artikels wird eine weitere Möglichkeit vorgestellt.

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt: So wird die Bundesliga heute LIVE übertragen

Sky zeigt heute die Bundesliga LIVE - zum Ärger von einigen, zur Freude von anderen Fans. So oder so gibt es aber viele Zuschauer:innen, die gar keinen Fernseher zuhause haben und daher auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind - dem widmen wir uns jetzt.

Kostenloser LIVE-STREAM: So sehen Sky-Kund:innen die Bundesliga dank Sky Go

Wir legen los bei Sky Go, denn das ist schnell erklärt: Hiermit könnt ihr das Programm streamen, welches ihr auch auf eurem Fernseher sehen könnt - und das problemlos via App auf dem Handy oder Tablet!

Ihr seid beispielsweise nicht zuhause, habt aber ein Paket gebucht, damit ihr im Normalfall die Bundesliga und 2. Bundesliga zuhause auf dem Fernseher verfolgen könnt? Einfach bei Sky Go anmelden und auch unterwegs das Spiel zwischen Frankfurt und Gladbach verfolgen - so einfach geht's!

Flexible und günstigere Alternative: So seht ihr die Bundesliga mit dem Sky Ticket

Die einzige Alternative bei Sky, wenn ihr kein Abonnement oder Paket buchen wollt, ist das Sky Ticket. So erhaltet ihr Zugang zu bestimmten Streams, unter anderem auch zu denen der 2. Bundesliga und Bundesliga.

Der entscheidende Vorteil des Sky Ticket: Es ist weitaus flexibler (monatlich kündbar) als das TV-Paket, welches ihr erst nach einem Jahr oder mehr kündigen könnt. Das Sky Ticket klingt zumindest interessant? Hier findet ihr dazu weitere Informationen.

Sky, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links zur Übertragung der Bundesliga

Bundesliga heute live: Die Aufstellungen von Gladbach und Frankfurt

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Wie entscheiden sich die beiden österreichischen Trainer? Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel!

Bundesliga heute live: Die Übertragung von Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM