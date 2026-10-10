Am heutigen Samstag (11. Oktober) ist die Bundesliga um 15.30 Uhr nicht nur live im Pay-TV bei Sky und DAZN, sondern teilweise auch live im Free-TV zu sehen. Genauer gesagt: Das Duell zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen wird zusätzlich frei empfangbar bei RTL übertragen.

Was dahinter steckt und warum die Bundesliga hin und wieder auch live im Free-TV bei RTL läuft, erklärt GOAL in den nächsten Abschnitten.

Bundesliga heute live im Free-TV: Welches Spiel läuft kostenlos bei RTL?

Im April 2026 brachte RTL die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky offiziell unter Dach und Fach. Und schon im Zuge dessen war angekündigt worden, dass künftig immer wieder Bundesligaspiele, die Sky live überträgt, auch im Free-TV bei RTL zu sehen sein würden.

Das Duell zwischen Mainz und Leverkusen heute ist nun ein weiteres Beispiel dafür, nachdem unter anderem schon Leipzig gegen Gladbach zum Saisonauftakt samstagnachmittags auch live bei RTL zu sehen war. Mainz gegen Leverkusen wird natürlich wie alle Einzelspiele am Samstag um 15.30 Uhr live bei Sky übertragen, läuft allerdings eben auch im Free-TV bei RTL.

Nächste Spiele M05 Bundesliga 09:30 B04

Die Vorberichterstattung bei dem frei empfangbaren Privatsender beginnt heute um 15 Uhr. Kommentiert wird Mainz gegen Leverkusen ab 15.30 Uhr dann ebenso wie bei Sky auch bei RTL von Cornelius Küpper.

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Die RTL-Übertragung von Mainz gegen Leverkusen ist natürlich auch im Livestream bei RTL+ verfügbar. Hier könnt Ihr allerdings nicht kostenlos zuschauen, stattdessen müsst Ihr für den Stream zunächst ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ abschließen.

Bundesliga heute live im Free-TV: Welches Spiel läuft kostenlos bei RTL? Die Übertragung des Einzelspiels in der Übersicht

Spiel 1. FSV Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen Datum Samstag, 10. Oktober 2026 Anstoß 15.30 Uhr Übertragung live im Free-TV RTL (Vorberichte ab 15 Uhr) Übertragung live im Pay-TV Sky (Vorberichte ab 14 Uhr) Übertragung im Livestream RTL+ / Sky / SkyGo / WOW Kommentator Cornelius Küpper

Bundesliga heute live im Free-TV: Welches Spiel läuft kostenlos bei RTL? Einzelspiele und Konferenz am Samstagnachmittag

Die vier weiteren Einzelspiele am Samstagnachmittag, zu denen unter anderem das Gastspiel von Meister FC Bayern beim FC Augsburg zählt, seht Ihr exklusiv bei Sky live. Bei dem Pay-TV-Sender, der via WOW und SkyGo auch Livestreams anbietet, benötigt Ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo, um die Bundesliga dort live sehen zu können.

Die Konferenz mit allen fünf 15:30-Uhr-Spielen am Samstag seht Ihr derweil live und exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst ist die Heimat der Bundesliga-Konferenz und startet heute um 14 Uhr mit der Vorberichterstattung.