Bundesliga: Eintracht Frankfurt bestätigt Interesse an BVB-Akteur Sebastian Rode

Sebastian Rode kickte zuletzt sogar für den zweiten Anzug des BVB. Höchste Zeit, dass er nach Frankfurt zurückkehrt, findet zumindest die Eintracht.

Bundesligist Eintracht Frankfurt ist an einer Rückkehr Sebastian Rodes von Borussia Dortmund interessiert. Das verkündeten die Hessen auf ihrer Klubhomepage.

Damit wählt der Europa-League-Teilnehmer eine offensive Transferstrategie und macht kein Geheimnis um seinen Wunschspieler. Da sich zuletzt Regisseur Lucas Torro verletzte, könnte Rode gleich zu Beginn des neuen Jahres die Personalsituation in Frankfurt verbessern. Die Frankfurter Rundschau und der kicker geht jedenfalls davon aus, dass der Transfer im Winter erfolgen wird.

Wegen Rode: Verhandlungen zwischen BVB und SGE laufen wohl

Aufgrund dieser Meldungen ist davon auszugehen, dass sich die Verhandlungen um einen Transfer des Mittelfeldspielers bereits in vollem Gange befinden. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Rode lief bereits von 2010 bis 2014 für die Eintracht in 108 Pflichtspielen auf, ehe er zum FC Bayern München wechselte. Dort wurde er in zwei Jahren allerdings nicht so richtig glücklich, sodass es ihn nach Dortmund zog.

Bei den Westfalen lief es für den 28-Jährigen auch aufgrund einiger Verletzungen aber ebenfalls nicht wie gewünscht. Sein letztes Bundesligaspiel absolvierte er Mitte 2017, seitdem spielt er in den Planungen des BVB keine nennenswerte Rolle mehr.