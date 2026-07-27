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VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Bundesliga aufgepasst! Besiktas plant nach vermeintlich geplatztem Wechsel von Mo Salah offenbar eine Transferattacke

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Besiktas schielt wohl verstärkt auf die Bundesliga und hat dabei einen Leipziger sowie einen VfB-Profi im Visier.

Nach dem wohl gescheiterten Deal mit Mohamed Salah schaut sich Besiktas laut dem türkischen Fernsehsender A Spor in der Bundesliga um: Neben Leipzigs Johan Bakayoko steht auch VfB-Profi Jeff Chabot im Fokus.

Demnach ist der 23-jährige Rechtsaußen Bakayoko das primäre Transferziel der Schwarzen Adler, die nach Wegen suchen, um im Konkurrenzkampf der Süper Lig mit den Lokalrivalen Galatasaray und Fenerbahce Schritt zu halten.

Ein möglicher Deal dürfte die Türken allerdings finanziell stark fordern. In Istanbul stellt man sich auf eine Ablöseforderung von deutlich über 20 Millionen Euro ein. Leipzig hatte den Linksfuß erst im Vorjahr für 18 Millionen Euro von der PSV Eindhoven verpflichtet und bis 2030 an den Klub gebunden.

Der Vorstoß in Richtung Bundesliga ist zudem wohl Teil einer Neuausrichtung auf dem Transfermarkt. Zuvor dominierte das Werben um Salah die Schlagzeilen rund um den Klub. Der vereinslose Ex-Profi des FC Liverpool befand sich zwar in Verhandlungen mit Besiktas, jedoch deutet im Moment alles darauf hin, dass dieser namhafte Transfer nicht zustande kommen wird.

1. FC Union Berlin v RB Leipzig - BundesligaGetty Images

Wen will Besiktas noch verpflichten?

Neben den Bemühungen im Offensivbereich fahndet das Management von Besiktas parallel mit Hochdruck nach einer Verstärkung für die Abwehr. Ganz oben auf der Wunschliste steht aktuell Leo Pereira von Flamengo Rio de Janeiro. Sollte sich der viermalige brasilianische Nationalspieler jedoch gegen einen Wechsel an den Bosporus entscheiden, stehen zwei Alternativen auf dem Zettel der Türken.

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Neben Stuttgarts Chabot, der bei den Schwaben unter Trainer Sebastian Hoeneß eine tragende Rolle spielt und noch bis 2028 unter Vertrag steht, ist Igor Julio von Brighton & Hove Albion ein Thema.

Der 28-jährige Brasilianer wird aktuell auch intensiv vom FC Schalke 04 umworben, allerdings konnten die Gelsenkirchener in den Gesprächen mit den Seagulls bislang keinen Durchbruch erzielen. Da mit PAOK Saloniki ein weiterer Interessent im Rennen ist, könnte die Konkurrenz aus Istanbul den Schalker Transferplänen nun endgültig einen Strich durch die Rechnung machen.

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