Die Bundesliga 2022/23 im TV und LIVE-STREAM: Ändert sich etwas an der Übertragung? GOAL verrät, welche Regelungen gelten.

Am vergangenen Wochenende ging der 1. Spieltag in der Bundesliga-Saison 2022/23 über die Bühne. Wie in zahlreichen anderen nationalen und internationalen Wettbewerben erfolgte aufgrund der WM 2022, die von Ende November bis Mitte Dezember steigt, eine Anpassung des Rahmenspielplans. Bei GOAL erfahrt Ihr, ob es überdies Änderungen an der Übertragung im TV und im Free-TV gibt.

Im Juni 2020 vergab die DFL die Senderechte für die Bundesliga und die 2. Bundesliga für die Saison 2021/22. Hierbei zeichnete Sky für die Ausstrahlungen von sämtlichen Dienstags-, Mittwochs- und Samstagsspielen verantwortlich. DAZN zeigte hingegen alle Freitags- und Sonntagspartien sowie vereinzelt Montagsmatches. Zudem durfte Sat.1 drei Freitagsspiele sowie die Relegation im Free-TV übertragen.

In der Vorwoche begann die reguläre Saison 2022/23 in der Bundesliga. Doch änderte sich erneut etwas an den Übertragungen im TV sowie im LIVE-STREAM? GOAL versorgt Euch mit allen Fakten.

Reguläre Saison: 1. Spieltag – 5./6./7. August 2022 15. Spieltag – 11./12./13. November 2022 16. Spieltag – 20./21./22. Januar 2023 17. Spieltag – 24./25. Januar 2023 18. Spieltag – 27./28./29. Januar 2023 34. Spieltag – 27. Mai 2022 Relegation: Hinspiel – 1. Juni 2023 Rückspiel – 5. Juni 2023

Mit dem Beginn der Bundesliga-Saison 2021/22 traten also neue Senderechte in Kraft. Im Zuge dessen musste Sky die Exklusivrechte an etlichen Sonntagsspielen abgeben. Doch noch bitterer lief es für Prime Video. Denn: Die hauseigene Plattform von Amazon hatte sich mit DAZN jeweils fünf Sonntags- sowie Montagspartien geteilt und ging nun komplett leer aus. Zudem zeigt jetzt Sky die Relegation im Pay TV. Jedoch bekamt Ihr in der Vorsaison die zwei letztgenannten Begegnungen von Sat.1 ins Haus geliefert. Außerdem darf der Free-TV Sender drei Freitagsspiele im Free-TV ausstrahlen. Diese Rechteregelung gilt bis einschließlich der Saison 2024/25.

Wenn Ihr die Freitags- und Sonntagsmatches live mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr ein Abo bei DAZN. Genauer gesagt könnt Ihr beim Bezahlanbieter Monats- und Jahresverträge abschließen. Hierfür müsst Ihr pro Monat 29,99 Euro und 24,99 Euro bezahlen. In anderen Worten bedeutet das, dass Ihr über die gesamte Meisterschaft hinweg von einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis profitiert.

Wenn Ihr Eigentümer eines Smart-TV-Geräts seid, benötigt Ihr danach ausschließlich die kostenfreie App. Anderenfalls könnt Ihr von überall aus von den LIVE-STREAMS Gebrauch machen. So ist Euch auch geholfen, wenn Ihr das Programm mit einem traditionellen Fernseher anschauen wollt. Denn: Ihr könnt Notebook und PC per HDMI-Kabel damit vernetzen. Doch nachfolgend könnt Ihr Euch genauer zu DAZN einlesen:

Wenn Ihr Euch Dienstags-, Mittwochs- und Samstagsspiele sowie die Relegation bei Sky im TV anschauen wollt, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Diesbezüglich könnt Ihr Euch üblicherweise zwischen dem Einzelabo für 27 Euro und einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro pro Monat entscheiden. Zusätzlich könnt Ihr derzeit vom Kombi-Angebot, das DAZN umfasst, Gebrauch machen. Dafür müsst Ihr jeweils 38,99 Euro und 43,99 Euro auf den Tisch legen.

Dieselben Voraussetzungen gelten für die LIVE-STREAMS bei Sky Go. Außerdem müsst Ihr im Hinterkopf behalten, dass die hierfür erforderliche Freischaltung nicht sofort erfolgt. Hingegen wird mit WOW, das frühere Sky Ticket, der Zugang gleich aktiviert und Ihr benötigt keine Vertragsbindung. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr das gesamte Sportprogramm mit zwei Endgeräten im Live-Stream mitverfolgen. Ihr findet auf der Webseite etliche weiterführende Infos.

Wenn Ihr kein Geld für die Übertragungen der Bundesliga 2022/23 ausgeben könnt oder wollt, könnt Ihr Euch in der regulären Saison immerhin drei Freitagsspiele bei Sat.1 ansehen. Hiervon lief am Freitag die Ausstrahlung von Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern im Free-TV. Dazu kommen zwei weitere. Zusätzlich bekommt Ihr die Relegation kostenfrei ins Haus geliefert. Somit benötigt Ihr kein Abo. Zudem könnt Ihr ebenso für Euch gratis auf den LIVE-STREAM, den der Sender rund um die Uhr anbietet, zurückgreifen. Ihr müsst aber beachten, dass Ihr Euch hierfür registrieren und einloggen müsst.