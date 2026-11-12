So sehen Sie Bulgarien gegen Island mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Hristo Botev, Plovdiv

Bulgarien empfängt Island im Hristo-Botev-Stadion in Plowdiw in der Liga C der UEFA Nations League. Der Tabellenführer will seinen Vorsprung auf die Gastgeber ausbauen, die darum kämpfen, im Rennen zu bleiben.

Island reist als Tabellenführer der Gruppe 4 nach Bulgarien und hat die Bulgaren im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs bereits mit 3:0 besiegt. Die Mannschaft von Arnar Gunnlaugsson war bislang das stärkste Team der Gruppe und will ihre Position auswärts festigen.

Bulgarien wird von Atanas Ribarski trainiert, steht auf Platz drei der Gruppe und braucht ein gutes Ergebnis, um seine Chancen in der Nations League zu wahren. Die jüngsten Leistungen waren wechselhaft, doch ein Sieg gegen Luxemburg im letzten Spiel gab den Gastgebern Rückenwind für diese Partie.

Das Hinspiel Anfang des Monats gewann Island deutlich. Bulgarien muss sich erheblich steigern, um zu Hause das Blatt zu wenden.

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