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UEFA Nations League C
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Bulgarien gegen Island heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Bulgarien - Island
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Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr Bulgarien gegen Island heute in der Liga C der UEFA Nations League live sehen könnt.

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Spielvorschau

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UEFA Nations League C - Spielwoche 5
Hristo Botev, Plovdiv

Bulgarien empfängt Island im Hristo-Botev-Stadion in Plowdiw in der Liga C der UEFA Nations League. Der Tabellenführer will seinen Vorsprung auf die Gastgeber ausbauen, die darum kämpfen, im Rennen zu bleiben.

Island reist als Tabellenführer der Gruppe 4 nach Bulgarien und hat die Bulgaren im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs bereits mit 3:0 besiegt. Die Mannschaft von Arnar Gunnlaugsson war bislang das stärkste Team der Gruppe und will ihre Position auswärts festigen.

Bulgarien wird von Atanas Ribarski trainiert, steht auf Platz drei der Gruppe und braucht ein gutes Ergebnis, um seine Chancen in der Nations League zu wahren. Die jüngsten Leistungen waren wechselhaft, doch ein Sieg gegen Luxemburg im letzten Spiel gab den Gastgebern Rückenwind für diese Partie.

Das Hinspiel Anfang des Monats gewann Island deutlich. Bulgarien muss sich erheblich steigern, um zu Hause das Blatt zu wenden.

Alles Wissenswerte zur Übertragung des Spiels im Fernsehen und per Livestream lesen Sie hier.

Teamnews & Kader

Bulgarien vs Island Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Ribarski

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