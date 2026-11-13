So seht Ihr Bulgarien gegen Island mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Hristo Botev, Plovdiv

Bulgarien empfängt Island in der UEFA Nations League C im Hristo-Botev-Stadion in Plowdiw. Der Tabellenführer will seinen Vorsprung auf die Gastgeber ausbauen, die um den Anschluss kämpfen.

Island reist als Spitzenreiter der Gruppe 4 nach Bulgarien und hat die Bulgaren im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs bereits mit 3:0 besiegt. Die Mannschaft von Arnar Gunnlaugsson war bislang das stärkste Team der Gruppe und will ihre Position nun auswärts festigen.

Das von Atanas Ribarski trainierte Bulgarien steht in der Gruppe auf Platz drei und braucht ein Ergebnis, um seine Chancen in der Nations League zu wahren. Die jüngsten Leistungen waren wechselhaft, doch ein Sieg gegen Luxemburg im letzten Spiel gab den Gastgebern vor dieser Partie etwas Auftrieb.

Das Hinspiel Anfang dieses Monats endete mit einem deutlichen Sieg für Island. Bulgarien muss sich erheblich steigern, um die Partie zu Hause für sich zu entscheiden.