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UEFA Nations League C
team-logoBulgarien
Hristo Botev, Plovdiv
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Bulgarien gegen Island heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Bulgarien - Island
Bulgarien
Island
UEFA Nations League C

Alles, was Ihr wissen müsst, um Bulgarien gegen Island heute live in der Liga C der UEFA Nations League zu sehen.

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Spielvorschau

crest
UEFA Nations League C - Spielwoche 5
Hristo Botev, Plovdiv

Bulgarien empfängt Island in der UEFA Nations League C im Hristo-Botev-Stadion in Plowdiw. Der Tabellenführer will seinen Vorsprung auf die Gastgeber ausbauen, die um den Anschluss kämpfen.

Island reist als Spitzenreiter der Gruppe 4 nach Bulgarien und hat die Bulgaren im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs bereits mit 3:0 besiegt. Die Mannschaft von Arnar Gunnlaugsson war bislang das stärkste Team der Gruppe und will ihre Position nun auswärts festigen.

Das von Atanas Ribarski trainierte Bulgarien steht in der Gruppe auf Platz drei und braucht ein Ergebnis, um seine Chancen in der Nations League zu wahren. Die jüngsten Leistungen waren wechselhaft, doch ein Sieg gegen Luxemburg im letzten Spiel gab den Gastgebern vor dieser Partie etwas Auftrieb.

Das Hinspiel Anfang dieses Monats endete mit einem deutlichen Sieg für Island. Bulgarien muss sich erheblich steigern, um die Partie zu Hause für sich zu entscheiden.

Bulgarien vs Island Aufstellungen

4-2-3-1
Bulgarien crest
Bulgarien
BGR
Aufstellung
Island crest
Island
ISL
4-3-3
team-logoD. NaumovH. PetrovH. PetrovY. StoyanovY. StoyanovS. VelkovS. Velkovteam-logoE. TsenovL. PetkovL. PetkovI. GruevI. Gruevteam-logoA. Kraevteam-logoG. RusevK. BalovK. Balovteam-logoA. IlievHákon Rafn ValdimarssonHákon Rafn Valdimarssonteam-logoS. Thordarsonteam-logoVictor Pálssonteam-logoL. TomassonD. GretarssonD. GretarssonI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonHákon Arnar HaraldssonHákon Arnar HaraldssonK. IngasonK. IngasonM. EllertssonM. EllertssonA. GudjohnsenA. Gudjohnsenteam-logoO. Oskarsson
Island crest
Island
ISL
4-2-3-1
Bulgarien

Startelf

Island

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Ribarski
  • A. Gunnlaugsson

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