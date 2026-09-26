Buffalo Bills gegen Los Angeles Chargers LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Buffalo Bills gegen Los Angeles Chargers: Anstoßzeit

27. Sept. 2026 - 13:00 Highmark Stadium

Die Buffalo Bills empfangen die Los Angeles Chargers im Highmark Stadium (Orchard Park, New York) in Woche 3 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Buffalo Bills gegen Los Angeles Chargers verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Der Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network ist ebenfalls enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Buffalo Bills gegen Los Angeles Chargers – Mannschaftsnews

Die Teams entwickeln sich derzeit in entgegengesetzte Richtungen. Während Buffalos Offensive mit durchschnittlich 38,5 Punkten pro Spiel auf Hochtouren läuft, sucht Jim Harbaughs angeschlagene Chargers-Mannschaft nach zwei zweistelligen Heimniederlagen in Folge verzweifelt nach ihrem ersten Sieg.

Team-News zu den Buffalo Bills

Die Offense der Bills geht mit neun Touchdowns von Josh Allen ohne Ballverlust in Woche 3. Die Wide-Receiver-Gruppe kämpft jedoch mit Ausfällen.

DJ Moore (WR) : Verließ Spiel 2 wegen einer Schulterverletzung vorzeitig. Er trainierte am Donnerstag nicht, daher bleibt sein Einsatz am Sonntag fraglich.

Keon Coleman (WR) : Der Rookie-Receiver verpasste das Training am Donnerstag wegen einer Knöchelverletzung.

Ed Oliver (DL) : Wegen einer Hüftverletzung trainierte Oliver am Donnerstag nur eingeschränkt.

Jordan Hancock (DB) und Ty Johnson (RB) pausierten am Donnerstag wegen Oberschenkelverletzungen.

Positiv : Guard Alec Anderson überzeugte, Tight End Dalton Kincaid (225 Receiving-Yards) und Runningback James Cook (135 Rushing-Yards in Woche 2) sind fit.

Team-News der Los Angeles Chargers

Die Chargers listen 14 Spieler im wöchentlichen Bericht. Die größte Sorge für die Offense von Mike McDaniels betrifft die Offensive Line und die Tight Ends.

Die Krise in der O-Line : Start-Center Bottage fällt wegen eines Kreuzbandrisses für den Rest der Saison aus. Left Guard Kayode Awosika (Wadenbein) und Right Guard Trey Pipkins III (Knie) verpassten am Donnerstag das Training und werden wahrscheinlich nicht spielen. Positiv: Star-Left-Tackle Rashawn Slater (Leiste) und Guard Cole Strange (Brustmuskel) nahmen am Donnerstag wieder voll am Training teil, nachdem sie zu Beginn der Woche nur eingeschränkt trainieren konnten.

Lücke bei den Tight Ends : Tight End David Njoku steht bereits auf der Verletztenliste. Ersatzspieler Charlie Kolar brach sich am Montag den Unterarm, unterzog sich einer Operation und fällt für das Spiel aus.

Ausfälle in Verteidigung und Angriff: Safety Elijah Molden (Oberschenkel), Defensive Lineman Dalvin Tomlinson (Oberschenkel), Cornerback Rodney Shelley (Oberschenkel) und Wide Receiver Brenen Thompson (Oberschenkel) verpassten das Training am Donnerstag.

Positiv : Die Führungsspieler Derwin James Jr. (Finger) und Khalil Mack kehrten nach geplanten Ruhetagen am Donnerstag ins volle Training zurück. Auch Rookie-Wide-Receiver Ladd McConkey (Rippe) trainierte voll und wird wahrscheinlich auflaufen.



