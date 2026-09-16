Buffalo Bills gegen Detroit Lions LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Anstoßzeit

Buffalo Bills vs Detroit Lions: Anstoßzeit

17. Sept. 2026 - 20:15 Highmark Stadium

Die Buffalo Bills empfangen die Detroit Lions am Freitag, 18. September, in Woche 2 der NFL-Hauptsaison im Highmark Stadium (Orchard Park, New York). Der Anpfiff erfolgt um 02:15 (CET).

Das Duell ist ein Meilenstein, weil es das erste reguläre Saisonspiel im neuen, 2,1 Milliarden Dollar teuren Highmark Stadium ist. Beide Teams haben ihre Auftaktpartie gewonnen und gehen mit einer Bilanz von 1:0 in die Partie.

So können Sie das Spiel Buffalo Bills gegen Detroit Lions verfolgen

Das Spiel läuft live auf dem NFL Game Pass bei DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu brauchen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält zudem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Der "Ultimate"-Tarif schaltet beliebte alternative Kommentare frei. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats"-Daten direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf zwei Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu fünf gleichzeitige Streams an zwei völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Buffalo Bills gegen Detroit Lions – Mannschaftsnews

Beide Teams feierten in Woche 1 knappe Siege – die Bills setzten sich 36:31 gegen die Texans durch, die Lions besiegten die Saints in der Verlängerung 31:30.

Team-News zu den Detroit Lions

Die Lions gehen stark geschwächt in Woche 2, vor allem in der Offensive Line und in der Defensive.

Isiah Pacheco (RB) : Die Mannschaft setzte ihn nach einer Rückenoperation auf die Verletztenliste (IR). Er fällt voraussichtlich bis Dezember aus.

Blake Miller (RT) : Der Rookie-Tackle aus der ersten Draftrunde verpasste wegen einer Knieverletzung mehrere Trainingseinheiten in Folge. Besteht er die medizinischen Tests bis Donnerstag nicht, ersetzt ihn voraussichtlich der Veteran Larry Borom als Right Tackle in der Startaufstellung.

Christian Mahogany (LG) : Hat wegen einer Hüftverletzung nicht trainiert. Cheftrainer Dan Campbell sprach von einem kurzfristigen Problem, hält einen Einsatz in der kurzen Woche aber für unwahrscheinlich.

D.J. Reed (CB) : Die Mannschaft fügte ihn wegen einer Fußverletzung als "eingeschränkt einsatzfähig" in den Verletzungsbericht.

Juice Scruggs (C) : Trainierte wegen eines Knieproblems weiter nur eingeschränkt.

Safeties Brian Branch & Kerby Joseph (Safeties) : Beide fehlen weiterhin, wodurch die hintere Verteidigungsreihe anfällig bleibt.

Der Lichtblick: Defensive Back Christian Izien (Leiste) trainierte voll und steuert auf sein Saisondebüt zu.

Team-News der Buffalo Bills

Die Bills blieben in Woche 1 weitgehend gesund, schonen aber einige Verteidiger in dieser kurzen Woche.

T.J. Sanders (DL) : Er verpasste das Training wegen einer Knieverletzung und einer Krankheit.

Terrel Bernard (ILB) : Eine leichte Wadenverletzung beschränkte ihn im Training. Nach 79 Defensiv-Snaps in Woche 1 soll er dennoch durchhalten.

Cole Bishop (S) : Er trainierte nur eingeschränkt wegen Knie- und Leistenproblemen, soll aber spielen.

Ty Johnson (RB) : Eine Oberschenkelzerrung begrenzt sein Training.

Positive Nachricht : Star-Wide-Receiver DJ Moore verließ in Woche 1 kurz das Feld, nachdem ein Gegenspieler über ihn gerollt war, steht nun aber nicht mehr auf der Verletztenliste und ist nach 100 Yards bei seinem Bills-Debüt wieder voll einsatzfähig. Auch Edge-Rusher Bradley Chubb (Daumen) trainiert wieder voll.







