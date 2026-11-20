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BSC Young Boys vs. FC Thun: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 14 21. Nov. 2026 - 12:00 Wankdorfstadion

BSC Young Boys empfängt FC Thun im Wankdorfstadion in Bern in der Schweizer Super League.

Für Young Boys geht es darum, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen und den Anschluss an die Spitze zu halten. Trainer Gerardo Seoane weiß, dass ein Heimsieg Pflicht ist.

Thun reist als Tabelleneigthter nach Bern und braucht dringend Punkte, um den Abstand nach oben zu verkürzen. Trainer Gian-Luca Privitelli steht unter Druck.

Die Berner zuletzt mit gemischten Ergebnissen: Ein Remis im Testspiel gegen Lausanne-Ouchy und ein Ligasieg in Luzern deuten auf ein Team hin, das Stabilität sucht.

Thun kommt mit Schwung aus einem 3:1-Erfolg gegen Heart of Midlothian in der Conference League, musste zuletzt aber ein 3:3 gegen Basel hinnehmen.

Die Partie verspricht Tore – beide Mannschaften haben in letzter Zeit sowohl offensiv als auch defensiv Schwächen gezeigt.

Alle Infos zur Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei BSC Young Boys und FC Thun los?

BSC Young Boys kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein torloses Remis gegen FC Stade Lausanne-Ouchy, davor folgte ein 2:3-Auswärtssieg in Luzern. Besonders auffällig war die 3:5-Niederlage gegen den FC Zürich, die defensive Anfälligkeit offenbarte. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Young Boys neun Tore und kassierte acht.

FC Thun verzeichnet zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen in den letzten fünf Partien. Das jüngste Spiel endete 3:3 gegen den FC Basel 1893, zuvor gewann Thun 3:1 gegen Heart of Midlothian in der Conference League. Zwei Niederlagen – 2:3 gegen Lugano und 0:1 gegen Hajduk Split – trüben die Bilanz. Thun erzielte insgesamt 13 Tore und kassierte ebenfalls 13 in diesem Zeitraum.

BSC Young Boys vs. FC Thun: Aufstellungen

BSC Young Boys vs. FC Thun: Form

BSC Young Boys vs. FC Thun: Bilanz direkte Duelle

BSC Young Boys vs. FC Thun: Die Tabellen