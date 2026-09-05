Brutalo-Foul mit Verletzungsfolge: PSV-Star Ruben van Bommel sorgt für Eklat im Klassiker in Amsterdam

Es lief die 80. Minute in Amsterdam, die Gäste aus Eindhoven führten mit 2:1, als Ruben van Bommel seinen Gegenspieler Aaron Bouwman rüde im Luftkampf umcheckte.

Die Szene erinnerte beim ersten Ansehen durchaus an Toni Schumachers berüchtigten Check gegen Patrick Battiston im Halbfinale der WM 1982. Während Ajax' Bouwman zu einem normalen Kopfball hochstieg, zielte van Bommel mit hoher Dynamik offenbar nur auf den Körper des Gegners ab und traf diesen, die Hüfte voran, heftig an Kopf und Oberkörper.

Sofort kam es zu einer Rudelbildung. Mehrere Spieler von Ajax stürmten wutentbrannt auf van Bommel los, der wiederum von seinen PSV-Kollegen verteidigt wurde. Einer der ersten beim sich am Boden windenden Bouwman war Amsterdams deutscher Keeper Marc-Andre ter Stegen, der heftig winkend ärztliche Hilfe für den 19-jährigen Abwehrspieler anforderte.

Schiri zeigt Gelb - und sorgt für Kopfschütteln und Widerspruch

Zur wohl großen Verwunderung der meisten Betrachter zeigte Schiedsrichter Sander van der Eijk die Gelbe Karte. Eine etwaige Korrektur seitens des Video-Assistenten gab es nicht.

"Für mich ist das nichts anderes als Rot", sagte Ajax' Davy Klaasen über das Foul an seinem Teamkollegen, der nach van Bommels Attacke nicht weiterspielen konnte und durch den Ex-Schalker Thilo Kehrer ersetzt wurde.

Dieser Ansicht war offenbar auch Raymond van Meenen, Leiter des Schiedsrichterwesens beim niederländischen Fußballverband. Das berichtete jedenfalls der Journalist Hugo Borst in seiner Eigenschaft als Experte für den übertragenden Sender ESPN NL.

"Ich habe bereits mit Schiedsrichterchef Raymond van Meenen gesprochen. Er wird nicht versuchen, dies schönzureden", sagte Borst. "Er stimmt zu, dass dies eine Rote Karte für Ruben van Bommel und eine Fehlentscheidung war."

PSV bleibt ungeschlagen auf Kurs - Ajax kassiert erste Pleite

Mit van Bommel auf dem Platz gelang PSV durch Esmir Bajraktarevic in der Nachspielzeit noch der Treffer zum 3:1-Endstand. Eindhoven kletterte damit zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze mit 13 Punkten aus fünf Spielen. Für Ajax war es die erste Saisonniederlage.

Neben ter Stegen stand auch der Ex-Dortmunder Julian Brandt in der Startformation der Amsterdamer. Für Eindhoven hatten Ricardo Pepi, ehemals FC Augsburg, und Lutsharel Geertruida, ehemals RB Leipzig, in der ersten Halbzeit getroffen. Tolu Arokodare gelang für die Gastgeber der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich.