Erst Arda Güler, ein paar Minuten später dann auch Kylian Mbappe: Das Bernabeu durfte im Ligaspiel von Real Madrid gegen den FC Sevilla am Sonntagabend kurz hintereinander zwei absolute Traumtore bestaunen.

Zunächst Minute 30, Auftritt Güler: Von der linken Seite legte der Ex-Leipziger Yan Diomande zurück auf den türkischen Mittelfeldspieler, der 16 Meter vor dem Tor aus vollem Lauf abzog - und wie! Gülers Linkschuss flog in wunderschönem Bogen über Sevilla-Keeper Odysseas Vlachodimos, der absolut chancenlos war, hinweg ins lange Eck.

"Dieser unfassbar gute linke Fuß", schwärmte DAZN-Kommentator Jan Platte begeistert vom Führungstreffer für die Königlichen. Für Güler, der beim spektakulären 4:3 bei der AS Rom in der Champions League unter der Woche zwei Tore vorbereitet hatte, war es wettbewerbsübergreifend sein zweiter Saisontreffer. Die fünf Assists dazu gerechnet, steht der 21-Jährige nun schon bei sieben Scorerpunkten.

Wie war das Tor von Kylian Mbappe für Real Madrid gegen Sevilla?

Die Zuschauer in Madrid mussten auf das nächste Highlight dann nicht lange warten, für dieses sorgte Mbappe in der 37. Minute. Erneut war Diomande Ausgangspunkt, das Zuspiel des 125-Millionen-Euro-Neuzugangs von der linken Seite leitete Jude Bellingham per leichtem Hackenkontakt weiter zu Mbappe. Der Stürmerstar nahm den Ball mit einer "brutalen Bewegung", wie DAZN-Experte Max Nicu schwärmte, in den Strafraum mit, schlängelte sich mit dem nächsten Kontakt an Sevilla-Verteidiger Kike Salas vorbei und überwand schließlich Vlachodimos mit einem weiteren spektakulären Tanzschritt.

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"Wahnsinn! Einfach nur Wahnsinn!", schrie Kommentator Platte in sein Mikrofon. "Das geht jetzt einfach zu schnell für die Gäste", zollte Experte Nicu der herausragenden Aktion des Franzosen Anerkennung. Für Mbappe war es wettbewerbsübergreifend im elften Einsatz schon Saisontor Nummer zehn.

Kylian Mbappe trifft vom Punkt, Yan Diomande legt nach

Der elfte Treffer folgte in der zweiten Halbzeit, auch dieser war kein alltäglicher: Einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter chippte Mbappe lässig und butterweich per Panenka in die Mitte des Tores zum 3:0 für Real (63.).

Nach einem Gegentreffer von Manuel Bueno (80.) hatte dann auch noch Yan Diomande seinen großen Auftritt. Der Ivorer, im Sommer für 125 Millionen Euro von RB Leipzig nach Madrid gewechselt, zog einen unwiderstehlichen Sprint im linken Halbraum an, den er mit einem satten Schuss aus 17 Metern ins linke Eck zum 4:1-Endstand für Real abschloss (82.).

Mit dem Sieg verteidigten die Königlichen mit 21 Punkten Platz drei hinter Stadtrivale Atletico (22) und dem überragenden Spitzenreiter FC Barcelona (27). Am kommenden Mittwoch geht es für Real in der Champions League mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig weiter, ehe am Sonntag darauf der Clasico bei Barca ansteht.