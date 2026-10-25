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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Bruder von Lennart Karl verlässt Eintracht Frankfurt: Zukunft beim FC Bayern?

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Bayern München
L. Karl

Vincent Karl könnte offenbar den gleichen Weg gehen wie sein mittlerweile berühmter großer Bruder Lennart vor einigen Jahren im gleichen Alter.

Karls 13-jähriger Bruder verkündete am Samstag via Instagram, dass er der Nachwuchsabteilung von Eintracht Frankfurt nach drei Jahren den Rücken kehrt. "Ein Kapitel geht zu Ende, ein neues beginnt", schrieb Vincent Karl, verriet allerdings nicht, zu welchem Verein er wechselt.

Einem Bericht der Bild zufolge wählt der kleine Bruder des Bayern-Stars ebenso wie dieser im etwa gleichen Alter Anfang 2022 die Übergangsstation Viktoria Aschaffenburg. Seinerzeit war Lennart von Frankfurt zunächst nach Aschaffenburg zurückgekehrt, ehe ein halbes Jahr später der Wechsel zu den Bayern folgte.

Bei Vincent spekuliert die Bild nun auf den gleichen Ablauf. Der 13-Jährige gilt als eines der größten Talente Deutschlands in seinem Jahrgang und laut Bild haben die Bayern ihn natürlich schon lange für ihre Nachwuchsakademie im Auge.

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