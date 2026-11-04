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Bristol City gegen Wolverhampton Wanderers heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Bristol City - Wolverhampton
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Alles, was Ihr wissen müsst, um Bristol City gegen Wolverhampton Wanderers heute live in der Championship zu sehen.

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Spielvorschau

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England Championship - Spielwoche 14
Ashton Gate

Die Wolverhampton Wanderers reisen zum Championship-Spiel gegen Bristol City ins Ashton Gate. Das Team von Cesar Peixoto will seine zuletzt starke Form bestätigen.

Wolverhampton reist als Tabellensiebter nach Bristol. Für die Mannschaft, die nur eines ihrer vergangenen vier Championship-Spiele verloren hat, ist die Partie ein wichtiges Spiel im Aufstiegsrennen.

Das von Michael Skubala trainierte Bristol City steht auf Platz 15 und braucht ein positives Ergebnis, um seinen Abwärtstrend zu stoppen. Von den vergangenen fünf Spielen gewann die Mannschaft nur eines.

Bristol City gewann zuletzt zwar zu Hause mit 2:3 gegen Bolton Wanderers, doch die beiden Niederlagen gegen Sheffield United und Blackburn Rovers unmittelbar davor dürften Skubala Sorgen bereitet haben.

Wolverhampton geht dagegen mit Rückenwind in die Partie. Der 3:0-Sieg gegen Cardiff City im jüngsten Spiel unterstrich, dass das Team im vergangenen Monat zu den konstanteren Mannschaften der Liga gehörte.

Die beiden Klubs sind in den vergangenen Jahren in Pflichtspielen aufeinandergetroffen. Wolverhampton gewann die letzten beiden Duelle, und Peixoto wird hoffen, dass diese Erfahrung seinem Team Selbstvertrauen gibt, statt es nachlässig werden zu lassen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um dieses Championship-Spiel live zu sehen.

Team-News und Kader

Bristol City vs Wolverhampton Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Skubala

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