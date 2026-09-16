Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Sepp Maier's 80th Birthday Special Exhibition OpeningGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Brisantes Bayern-Gerücht: Stimmte Rummenigge auch wegen Uli Hoeneß nicht für Max Eberl?

Bayern München

Beim FC Bayern München brodelt es offenbar weiter in der Chefetage. Einem Bericht zufolge fiel die Entscheidung im Aufsichtsrat über die Zukunft von Sportvorstand Max Eberl keineswegs einstimmig aus. Karl-Heinz Rummenigge soll seine Zustimmung verweigert haben – was jedoch nuicht nur an Eberls Arbeit gelegen haben soll, sondern auch an einem internen Konflikt mit Uli Hoeneß.



Fast 30 Jahre lang waren Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gemeinsam die zwei prägendsten Macher beim FC Bayern München. Ohne den Manager, später Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Hoeneß und den Vize-Präsidenten und später Vorstandsvorsitzende Rummenigge ging seit Beginn der 1990er-Jahre nichts beim FCB.

Der dauerhafte Aufstieg der Bayern zu einem der größten und erfolgreichsten Klubs der Welt wäre ohne die beiden Ex-Spieler nicht denkbar gewesen. Während ihres langen gemeinsamen Weges - sie spielten 1974 erstmals zusammen - befruchteten sie sich gegenseitig. Auch weil sie sehr oft total unterschiedlicher Meinung waren und sich intern auch gerne zofften (und immer wieder versöhnten). Die bayerische Streitkultur wurde zum Teil der DNA der Münchner wie das Mia san Mia.

Nun sollen sie bei einer wichtigen Zukunftsfrage der Bayern wieder sehr unterschiedlicher Meinung gewesen sein - und bei einer entscheidenden Wahl im Aufsichtsrat sogar unterschiedlich abgestimmt haben.

Wieso Rummenigge Eberl die Stimme verweigert haben soll

Wie Sport1 berichtet, soll Rummenigge sich enthalten haben in der Aufsichtsratssitzung, in der nach langem Hin und Her während der vergangenen Saison die Vertragsverlängerung von Sportvorstand Max Eberl entschieden wurde. Rummenigge soll Eberl also die Stimme verweigert haben.

In der Regel erfolgen derlei wichtige Abstimmungen über Personalvorstände nach den üblichen und mitunter durchaus langwierigen und leidenschaftlichen Diskussionen einstimmig.

Doch während die übrigen Mitglieder des Kontrollgremiums, angeführt von Hoeneß und Präsident Herbert Hainer, Eberls neuen Kontrakt bis 2029 absegneten, setzte der langjährige Vorstandsvorsitzende demnach ein deutliches Zeichen der Skepsis. Diese Enthaltung, sollte die Information des Portals stimmen, könnte als klare Botschaft an die sportliche Führung des Rekordmeisters und als Kritik an der Art und Weise der Entscheidungsfindung interpretiert werden.

Unabhängig davon haben die Bayern nunmehr die Verträge aller sportlichen Hauptverantwortlichen, nach Trainer Vincent Kompany, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Eberl folgte am Mittwoch nun auch Sportdirektor Christoph Freund, bis 2029 verlängert.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images


Enthielt Rummenigge sich auch, weil er sauer auf Uli Hoeneß war?

Erst am Montag hatte Hoeneß bei einem Event der Basketballer des FC Bayern schmunzelnd erzählt, dass er intern "richtig Ärger" bekommen habe wegen einer Aussage von ihm, die er Ende Juli am Rande des Trainingslagers am Tegernsee geäußert hatte. Damals hatte Hoeneß die Wahrscheinlichkeit einer Vertragsverlängerung mit Eberl mit „im Moment, glaube ich, 100 Prozent“ beziffert. Damit hatte er seine eigene Äußerung vom Mai korrigiert, als er auf die gleiche Frage kurz vor Anpfiff des DFB-Pokalfinals Eberls Chancen noch auf "60 zu 40 Prozent" beziffert und von Zweifeln im Kontrollgremium gesprochen hatte.

Hoeneß war daraufhin -unabhängig vom Inhalt seiner Aussagen völlig zu Recht - von vielen Seiten kritisiert worden für die menschlich fragwürdige Attacke seines Nachfolgers zum unmöglichsten Zeitpunkt. Am Tegernsee wollte er, als sich die Vertragsverlängerung nach dem erfolgreichen Transfersommer der Münchner längst anbahnte, die Sache wohl wieder gut machen - und zog sich prompt den nächsten Ärger ein. Diesmal allerdings von seinem langjährigen Partner.

Rummenigge bewerte laut Sport1 die Arbeit Eberls weiterhin kritisch. Zudem soll er nicht bereit sein, jede Personalie, die im Vorfeld bereits durch Hoeneß und Hainer im Präsidialausschuss forciert wurde, einfach durchzuwinken. Damit verdeutlicht Rummenigge, dass er innerhalb des mächtigen Gremiums eine eigenständige Rolle einnimmt und sich nicht automatisch dem Kurs des Ehrenpräsidenten anschließt.

Manche Dinge scheinen sich eben nie zu ändern beim FC Bayern.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen