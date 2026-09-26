Brisanter Verdacht: Verletzungsschock um Kylian Mbappe die Folge seines Nike-Abschieds?

Der Schock über die Verletzung von Kylian Mbappe sitzt noch immer tief. Könnte die Blessur auch mit seinem viel beachteten Schuh-Deal zusammenhängen? Ein Experte hatte eine entsprechende Vorahnung.

Der spanische Physiotherapeut Angel Villanueva hatte wegen Mbappes Ausrüsterwechsel von Nike zur Schweizer Sportmarke On bereits acht Tage vor dem Duell zwischen Frankreich und Türkei, in dem sich der Superstar von Real Madrid womöglich schwerer verletzte, vor einem erhöhten Verletzungsrisiko gewarnt. Gleichwohl ist eine direkte Verbindung der Verletzung zu Mbappes neuen Schuhen nach aktuellem Stand rein spekulativ.

"Jede Änderung des Schuhwerks (Leisten, Stollen, Steifigkeit, Dämpfung oder Gewicht) verändert leicht die Biomechanik und die Belastung auf Füße, Knöchel, Knie und Muskelketten und erhöht temporär das Verletzungsrisiko", schrieb Villanueva in einem Beitrag bei X und warnte: "Es ist ein Faktor, den man berücksichtigen und im Auge behalten sollte."

Mbappe verletzte sich am Freitag - bei seinem Debüt mit dem neuen Schuhwerk - unmittelbar nach seinem Treffer beim 1:0-Sieg der Equipe Tricolore dann tatsächlich am Knie. Nach kurzem Jubel griff er sich an besagte Stelle und wurde mit schmerzverzerrtem Gesicht vom medizinischen Stab der Franzosen behandelt. Zwar kehrte der Stürmer wenig später zunächst auf den Platz zurück. Die Rückkehr währte jedoch nur einige Minuten, ehe Mbappe zu Boden sank und signalisierte, doch nicht mehr weiterspielen zu können.

Der französische Verband TFF meldete sich kurz darauf mit einer ersten Diagnose: "Bei seinem Siegtreffer hat sich Kylian Mbappe am Knie verletzt. Er hat sich eine Sehnenverletzung zugezogen und wird zur Behandlung nach Madrid zurückkehren." Frankreich-Coach Zinedine Zidane gab sich ebenfalls alles andere als optimistisch und erklärte: "Es sieht leider nicht gut aus."

Kylian Mbappe und sein Knie: Was ist die Vorgeschichte?

Am Samstag verwies Villanueva in mehreren Beiträgen dann nochmals auf seine Warnung an Mbappe. "Natürlich ist das Thema viel komplexer, aber ich habe immer versucht, es auf einfache Weise zu erklären", schrieb er und betonte: "Hinzu kommen die Vorfälle der letzten Saison an eben diesem Knie (Verletzung im Dezember) und die Beschwerden, die er seit dem Spiel gegen Elche hatte."

Anfang des Jahres hatte Mbappe aufgrund besagter Verletzung mehrere Spiele verpasst. Rund um eine erneute Zwangspause im Frühjahr gab es außerdem brisante Berichte aus Spanien und Frankreich, wonach er Leidtragender einer Fehldiagnose geworden sei. So soll das Ärzte-Team der Königlichen zunächst das falsche Bein des Franzosen untersucht haben, was der Auslöser für einen Personalwechsel in der medizinischen Abteilung von Real Madrid zur Folge hatte.

Mbappe soll in dem Zeitraum zahlreiche Spiele unter Schmerzen absolviert haben, auch über eine Kreuzbandverletzung war in den Gazetten spekuliert worden. Mbappe ließ sich letztlich in Paris behandeln und kehrte zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City auf den Platz zurück und präsentierte sich in den folgenden Wochen wieder in Topform.

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Kylian Mbappe: Wie kam es zum Wechsel von Nike zu On?

Nun könnte der viel beachtete Deal mit On eine Mitschuld an Mbappes Verletzung tragen. Der überraschende Wechsel des WM-Rekordtorschützen nach 20 Jahren bei Nike war vor einigen Tagen verkündet worden. Mbappe wird zudem globaler Markenbotschafter des Schweizer Unternehmens, das 2010 gegründet wurde und vor allem für Laufschuhe und Sportbekleidung bekannt ist.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich gab zudem bekannt, dass Frankreichs Fußballlegende Thierry Henry künftig als Director of Football fungieren soll. Medienberichten zufolge arbeitete Henry bereits seit 2025 im Hintergrund für das Unternehmen und soll maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, Mbappe von einem Wechsel zu On zu überzeugen. Co-Owner ist seit 2019 auch Tennislegende Roger Federer.



