Brisante Stellungnahme: PAOK-Fans stemmen sich gegen Wechsel von Giannis Konstantelias zum BVB

Seit dem gescheiterten Transfer von Said El Mala arbeitet Borussia Dortmund mit Hochdruck an einer Verpflichtung von Giannis Konstantelias. Zuerst berichtete das griechische Sportportal Gazzetta von der Anreise des 23-jährigen Offensivspielers am Sonntagnach Dortmund, um dort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Wenig später zeigten Aufnahmen von Sky die Ankunft am Dortmunder Flughafen.

Der BVB habe sich mit PAOK über eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen geeinigt, heißt es. Konstantelias soll einen Vierjahresvertrag unterschreiben und 3,2 Millionen Euro netto pro Jahr einstreichen. Gleichzeitig regt sich aber Widerstand in der Fanszene von PAOK, namentlich der mächtigen Ultragruppe "Gate 4".

Am späten Samstagabend veröffentlichte die reichweitenstarke Instagram-Seite "club_paok_gate4_official" eine Stellungnahme zu den Transfergerüchten und fordert darin eine Absage des Transfers. Wörtlich heißt es: "Trotz aller Besserwisser, gekaufter Journalisten und Schwarzmaler haben die Fans von PAOK nur eine Forderung: Dass Giannis Konstantelias, der größte Fußballer, der seit Giorgos Koudas das Trikot unseres Vereins getragen hat, weiterhin das Trikot mit dem Doppeladler auf der Brust trägt. Ihr Verbrecher und Verräter: Hände weg von Konstantelias." Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Beitrag tausende Likes.

PAOK-Fans verhinderten einen Wechsel von Konstantelias nach Stuttgart

Brisant ist die Stellungnahme vor allem mit Blick auf die Vorkommnisse im vergangenen Sommer. Damals war sich Konstantelias mit dem VfB Stuttgart einig. Die beiden Klubs hatten sich zudem auf eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro verständigt. Konstantelias verabschiedete sich von seinen Teamkollegen beim Trainingslager in den Niederlanden und machte sich auf den Weg Richtung Flughafen. Dort sagte der russische PAOK-Besitzer Ivan Savvidis den Transfer aber im letzten Moment ab - wohl aus Angst vor der Wut der eigenen Fans. Einige Anhänger sollen in der Zwischenzeit zum Vereinsgelände gefahren sein und Angestellte bedroht haben.

Letztlich verlängerte Konstantelias seinen damals noch bis 2027 gültigen Vertrag sogar vorzeitig bis 2029. PAOK beendete die vergangene Saison zwar nur auf einem enttäuschenden dritten Platz. Konstantelias überzeugte aber weiterhin und verzeichnete 14 Toren und neun Vorlagen.

Insgesamt hält Konstantelias nach 190 Einsätzen bisher bei 44 Toren und 26 Assists. 2021 wurde er mit PAOK Pokalsieger, 2024 Meister. Übrigens: Die mit ihm verglichene Klubikone Koudas kickte von 1963 bis 1984 für PAOK und erzielte damals in 504 Spielen 143 Tore.