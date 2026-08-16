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Nino Duit

Brisante Stellungnahme: PAOK-Fans stemmen sich gegen Wechsel von Giannis Konstantelias zum BVB

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G. Konstantelias

In der Fanszene von PAOK Saloniki regt sich Widerstand gegen Giannis Konstantelias' bevorstehenden Transfer zu Borussia Dortmund. Bereits im vergangenen Sommer hatten die mächtigen Ultras des griechischen Traditionsklubs einen Wechsel ihres Lieblings nach Stuttgart verhindert.

Seit dem gescheiterten Transfer von Said El Mala arbeitet Borussia Dortmund mit Hochdruck an einer Verpflichtung von Giannis Konstantelias. Zuerst berichtete das griechische Sportportal Gazzetta von der Anreise des 23-jährigen Offensivspielers am Sonntagnach Dortmund, um dort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Wenig später zeigten Aufnahmen von Sky die Ankunft am Dortmunder Flughafen.

Der BVB habe sich mit PAOK über eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen geeinigt, heißt es. Konstantelias soll einen Vierjahresvertrag unterschreiben und 3,2 Millionen Euro netto pro Jahr einstreichen. Gleichzeitig regt sich aber Widerstand in der Fanszene von PAOK, namentlich der mächtigen Ultragruppe "Gate 4".

Am späten Samstagabend veröffentlichte die reichweitenstarke Instagram-Seite "club_paok_gate4_official" eine Stellungnahme zu den Transfergerüchten und fordert darin eine Absage des Transfers. Wörtlich heißt es: "Trotz aller Besserwisser, gekaufter Journalisten und Schwarzmaler haben die Fans von PAOK nur eine Forderung: Dass Giannis Konstantelias, der größte Fußballer, der seit Giorgos Koudas das Trikot unseres Vereins getragen hat, weiterhin das Trikot mit dem Doppeladler auf der Brust trägt. Ihr Verbrecher und Verräter: Hände weg von Konstantelias." Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Beitrag tausende Likes.

PAOK-Fans verhinderten einen Wechsel von Konstantelias nach Stuttgart

Brisant ist die Stellungnahme vor allem mit Blick auf die Vorkommnisse im vergangenen Sommer. Damals war sich Konstantelias mit dem VfB Stuttgart einig. Die beiden Klubs hatten sich zudem auf eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro verständigt. Konstantelias verabschiedete sich von seinen Teamkollegen beim Trainingslager in den Niederlanden und machte sich auf den Weg Richtung Flughafen. Dort sagte der russische PAOK-Besitzer Ivan Savvidis den Transfer aber im letzten Moment ab - wohl aus Angst vor der Wut der eigenen Fans. Einige Anhänger sollen in der Zwischenzeit zum Vereinsgelände gefahren sein und Angestellte bedroht haben.

Letztlich verlängerte Konstantelias seinen damals noch bis 2027 gültigen Vertrag sogar vorzeitig bis 2029. PAOK beendete die vergangene Saison zwar nur auf einem enttäuschenden dritten Platz. Konstantelias überzeugte aber weiterhin und verzeichnete 14 Toren und neun Vorlagen. 

Insgesamt hält Konstantelias nach 190 Einsätzen bisher bei 44 Toren und 26 Assists. 2021 wurde er mit PAOK Pokalsieger, 2024 Meister. Übrigens: Die mit ihm verglichene Klubikone Koudas kickte von 1963 bis 1984 für PAOK und erzielte damals in 504 Spielen 143 Tore.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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