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Wird Jamala Musiala für den FC Bayern im Verletzungsfallrichtig teuer? Eine entsprechende Klausel soll es in seinem Vertrag geben.

Im Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern München ist offenbar eine ganz bestimmt Klausel verankert.

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, befindet sich im Arbeitspapier des 23-Jährigen ein Passus, welcher ihn im Falle einer langwierigen Verletzung zusätzlich absichert. Demnach zahlt der deutsche Rekordmeister Musialas Gehalt bei einem verletzungsbedingten Ausfall für eine Zeit von sechs Monaten in voller Höhe weiter.

Eigentlich sind die Bayern wie jeder andere Arbeitgeber lediglich dazu verpflichtet, im Krankheitsfall eine Lohnfortzahlung von sechs Wochen zu garantieren. Ab der siebten Woche übernimmt in Deutschland die gesetzliche Krankenkasse, wobei der Höchstbetrag auf 5812,50 Euro brutto im Monat gedeckelt ist.

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Musiala und die Münchner Verantwortlichen einigten sich auf die entsprechende Klausel im Rahmen der Vertragsverlängerung des Offensivspielers im Februar 2025. Damals kamen Spieler und Klub zu der Übereinkunft, den eigentlich noch bis zum 30. Juni 2026 laufenden Kontrakt vorzeitig bis 2030 zu verlängern.

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Zusätzlich sicherte sich Musiala eine dicke Gehaltserhöhung. Nach Harry Kane, der nach seiner jüngsten Vertragsverlängerung mit einem angeblichen Jahressalär von 29 Millionen Euro Topverdiener der Bayern ist, verdient der deutsche Nationalspieler am zweitmeisten an der Säbener Straße. Nach Informationen der Sport Bild zahlt der FCB pro Saison 25 Millionen Euro an Musiala.

Getty Images

Wann gibt Jamal Musiala sein Comeback beim FC Bayern München?

Musiala hatte sich in der Vergangenheit immer wieder mit längerfristigen Verletzungen herumgeschlagen. So brach er sich im Sommer 2025 bei der Klub-WM im Zweikampf gegen Ex-PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma das Wadenbein und fehlte den Bayern anschließend für mehr als ein halbes Jahr.

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Seitdem schlägt sich der Offensivspieler immer wieder mit kleineren Blessuren herum. In der laufenden Saison fehlte er beispielsweise bereits aufgrund eines Muskelfaserrisses sowie wegen der Nachwirkungen seiner temporären, kurz auftretenden Absencen, die auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind.

FCB-Patron Uli Hoeneß hatte in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" vor knapp zwei Wochen noch angedeutet, dass es hinsichtlich der Absencen keine Klausel in Musialas Vertrag gäbe, die explizit den Umgang mit diesen regele. "Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht", so Hoeneß.

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Für das kommende Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag könnte Musiala indes in den Münchner Kader zurückkehren. Sport1 berichtete am Dienstag, dass der Nationalspieler eine Option sei, sollte er in dieser Woche im Training keinen weiteren gesundheitlichen Rückschlag im Training erleiden.

2026/27 steht Musiala bis dato bei zwei Toren und einem Assist in vier Pflichtspielen.