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Giannis Konstantelias macht wohl große Fortschritte. Kann er früher als gedacht wieder für den BVB spielen?

Rund zwei Monate nach seinem Kreuzbandriss kommt Borussia Dortmunds Neuzugang Giannis Konstantelias im Aufbautraining offenbar deutlich schneller voran als gedacht. Der Offensivspieler schuftet an mindestens fünf Tagen die Woche, um wieder fit zu werden - mit wohl spürbarem Erfolg.

Übereinstimmenden Berichten aus Griechenland zufolge schlägt die Reha so gut an, dass ein Comeback zwischen Februar und März 2027 realistisch erscheint. Auch die Bild will aus BVB-Kreisen erfahren haben, dass Konstantelias dem Plan voraus sei. Einen fixen Termin für die Rückkehr des 23-Jährigen gibt es aber nicht, überstürzen will man beim BVB bei dieser Vorgeschichte nichts.

Konstantelias, der von PAOK Saloniki kam, traf am 1. Spieltag gegen den HSV zum 2:0-Endstand und machte eine gute Partie. In der zweiten Halbzeit zog er sich dann ohne gegnerische Einwirkung die schwere Verletzung zu und fehlt seitdem. Zuvor war man davon ausgegangen, dass er frühestens erst im April wieder zur Verfügung stehen würde.