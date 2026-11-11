Giannis Konstantelias macht wohl große Fortschritte. Kann er früher als gedacht wieder für den BVB spielen?
Rund zwei Monate nach seinem Kreuzbandriss kommt Borussia Dortmunds Neuzugang Giannis Konstantelias im Aufbautraining offenbar deutlich schneller voran als gedacht. Der Offensivspieler schuftet an mindestens fünf Tagen die Woche, um wieder fit zu werden - mit wohl spürbarem Erfolg.
Übereinstimmenden Berichten aus Griechenland zufolge schlägt die Reha so gut an, dass ein Comeback zwischen Februar und März 2027 realistisch erscheint. Auch die Bild will aus BVB-Kreisen erfahren haben, dass Konstantelias dem Plan voraus sei. Einen fixen Termin für die Rückkehr des 23-Jährigen gibt es aber nicht, überstürzen will man beim BVB bei dieser Vorgeschichte nichts.
Konstantelias, der von PAOK Saloniki kam, traf am 1. Spieltag gegen den HSV zum 2:0-Endstand und machte eine gute Partie. In der zweiten Halbzeit zog er sich dann ohne gegnerische Einwirkung die schwere Verletzung zu und fehlt seitdem. Zuvor war man davon ausgegangen, dass er frühestens erst im April wieder zur Verfügung stehen würde.
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Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.
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Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten
Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs
⚽ Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.
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