"Spektakulär. In den ersten Spielen habe ich gedacht: Wow", sagte Diaz in einem Interview mit Sky. "Er hat mich sehr überrascht, er hat enormes Potenzial." Brown wechselte im Sommer für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach München und gefiel bis dato vor allem auch mit seiner Variabilität.

Aufgrund personeller Not setzte Trainer Vincent Kompany den 23-jährige Linksverteidiger sowohl im Supercup gegen Borussia Dortmund als auch gegen den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04 im offensiven Mittelfeld ein, ehe er zuletzt wieder auf seine angestammte Position zurückkehrte. "Diese Flexibilität bringt uns einen großen Vorteil. Wir haben einen tollen Spieler dazubekommen. Er wird uns auf alle Fälle weiterbringen", sagte Diaz.

Abgesehen von Brown verpflichtete der FC Bayern im Sommer auch Ismael Saibari. Er kam von der PSV Eindhoven und kostete ebenfalls 50 Millionen Euro. "Ein guter Junge, und er spricht zum Glück Spanisch. Es ist sehr wichtig, jemanden hier zu haben, mit dem ich mich auf meiner Sprache unterhalten kann", sagte Diaz.

Luis Diaz hat beim FC Bayern mit der deutschen Sprache zu kämpfen

Auch ein Jahr nach seinem Wechsel vom FC Liverpool zum FC Bayern kämpft der 29-jährige Kolumbianer nach eigener Auskunft mit der Sprachbarriere. "Die Sprache ist sicher eine der wenigen Dinge, mit denen ich mich schwertue", sagte er. "Sich dem anzupassen, ist nicht so einfach. Aber sonst kann ich mich über nichts beklagen. Die Stadt ist unglaublich. Hier kann man so viel Schönes unternehmen, wenn man die Zeit hat. Ich bin sehr glücklich hier."

Der FC Bayern startete mit fünf Siegen und einem Remis aus den ersten sechs Pflichtspielen erfolgreich in die neue Saison. Diaz steht bis dato bei einem Saisontor, zuletzt vergab er einige gute Chancen. "Ich bin auf der Suche nach meiner besten Version und werde sie bald finden", beteuerte er. "Ich glaube, im nächsten Spiel kommt dieses Tor." Am Freitag empfängt der FC Bayern in der Allianz Arena Union Berlin, ehe eine Länderspielphase ansteht.