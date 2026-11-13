So seht Ihr Brighton & Hove Albion Women gegen Liverpool FC Women mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 10 14. Nov. 2026 - 12:15 Broadfield Stadium

Brighton & Hove Albion Women empfängt Liverpool FC Women im Broadfield Stadium in Crawley zu einem WSL-Spiel, das für beide Klubs Auswirkungen auf die Tabellenplatzierung hat.

Die Mannschaft von Brighton-Trainer Arturo Ruiz geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie: Wettbewerbsübergreifend gewann sie drei ihrer letzten fünf Spiele. Zuletzt verlor Brighton in der WSL mit 1:2 gegen Tottenham Hotspur Women, meldete sich unter der Woche aber mit einem 3:1-Sieg gegen Watford im WSL Cup zurück.

Liverpool steht unter Druck. Die Mannschaft von Gareth Taylor hatte in den vergangenen Wochen Probleme, konstant gute Ergebnisse zu erzielen, und verlor drei ihrer letzten fünf Spiele. Besonders ins Gewicht fällt dabei eine 1:4-Niederlage gegen West Ham United in der WSL. Kurz darauf folgte in der Liga eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal Women.

Brighton steht in der WSL-Tabelle auf Platz sieben, Liverpool auf Platz zwölf. Der Abstand in der Tabelle verleiht der Partie für beide Teams auf unterschiedliche Weise Dringlichkeit.

Die Bilanz der direkten Duelle ist ausgeglichen. Auch die jüngsten Begegnungen in mehreren Wettbewerben endeten mit knappen Ergebnissen. Keine der beiden Mannschaften kann es sich leisten, die andere zu unterschätzen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um dieses WSL-Spiel live zu sehen.

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