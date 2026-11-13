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England 1
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Broadfield Stadium
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Brighton & Hove Albion Women gegen Liverpool FC Women heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Brighton & Hove Albion Women - Liverpool FC Women
Brighton & Hove Albion Women
Liverpool FC Women
England 1

Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr das heutige WSL-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion Women und Liverpool FC Women live verfolgen könnt.

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Spielvorschau

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England 1 - Spielwoche 10
Broadfield Stadium

Brighton & Hove Albion Women empfängt Liverpool FC Women im Broadfield Stadium in Crawley zu einem WSL-Spiel, das für beide Klubs Auswirkungen auf die Tabellenplatzierung hat.

Die Mannschaft von Brighton-Trainer Arturo Ruiz geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie: Wettbewerbsübergreifend gewann sie drei ihrer letzten fünf Spiele. Zuletzt verlor Brighton in der WSL mit 1:2 gegen Tottenham Hotspur Women, meldete sich unter der Woche aber mit einem 3:1-Sieg gegen Watford im WSL Cup zurück.

Liverpool steht unter Druck. Die Mannschaft von Gareth Taylor hatte in den vergangenen Wochen Probleme, konstant gute Ergebnisse zu erzielen, und verlor drei ihrer letzten fünf Spiele. Besonders ins Gewicht fällt dabei eine 1:4-Niederlage gegen West Ham United in der WSL. Kurz darauf folgte in der Liga eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal Women.

Brighton steht in der WSL-Tabelle auf Platz sieben, Liverpool auf Platz zwölf. Der Abstand in der Tabelle verleiht der Partie für beide Teams auf unterschiedliche Weise Dringlichkeit.

Die Bilanz der direkten Duelle ist ausgeglichen. Auch die jüngsten Begegnungen in mehreren Wettbewerben endeten mit knappen Ergebnissen. Keine der beiden Mannschaften kann es sich leisten, die andere zu unterschätzen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um dieses WSL-Spiel live zu sehen.

Team-News und Kader

Brighton & Hove Albion Women vs Liverpool FC Women Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Ruiz

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