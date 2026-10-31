So sehen Sie Brighton & Hove Albion Women gegen Crystal Palace FC Women mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Wählen Sie ein zuverlässiges VPN . Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort . Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht zur internationalen Übertragung oben).

. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht zur internationalen Übertragung oben). Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Rufen Sie die Website des Sportanbieters auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie beim offiziellen Anbieter ein Konto oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 8 1. Nov. 2026 - 09:00 Broadfield Stadium

Brighton & Hove Albion Women empfängt Crystal Palace FC Women im Broadfield Stadium in Crawley zu einer Partie der Women's Super League. Dabei treffen zwei Teams aus sehr unterschiedlichen Tabellenregionen aufeinander.

Das Team von Arturo Ruiz geht mit Rückenwind in die Partie. Drei Siege aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben, darunter ein 3:0-Erfolg gegen West Ham United in der WSL, zeigen, dass Brighton zu Hause mehrere gute Ergebnisse in Folge erzielen kann.

Crystal Palace reist in schwieriger Form an. Das Team von Josanne Potter hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren, dabei viele Gegentore kassiert und in diesem Zeitraum noch kein einziges Mal zu null gespielt. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:4-Niederlage gegen London City Lionesses im WSL Cup.

Die beiden Vereine sind in den vergangenen Spielzeiten nur selten aufeinandergetroffen. Ihr letztes Duell in der WSL endete im Februar 2025 im Broadfield Stadium mit 1:1. Das Ergebnis zeigte, wie umkämpft diese Begegnung unabhängig von der Tabellenposition sein kann.

Brighton will seine starke Heimbilanz ausbauen. Palace hingegen möchte die Negativserie unbedingt stoppen, durch die das Team inzwischen im unteren Bereich der WSL-Tabelle feststeckt.

Hier erfahren Sie alles Wichtige dazu, wo Sie Brighton Women gegen Crystal Palace Women sehen können, einschließlich der Anstoßzeit und der Neuigkeiten zu beiden Teams.

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