So seht ihr Brighton & Hove Albion gegen Universitatea Craiova mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 12:45 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion empfängt Universitatea Craiova in der Conference League im American Express Community Stadium. Mit der Partie der Ligaphase kehrt der europäische Fußball an die Südküste zurück.

Das Team von Fabian Hurzeler kommt nach einem schmerzhaften Rückschlag im nationalen Wettbewerb. Brighton verlor am Sonntag bei Hull City mit 0:2. Oli McBurnie traf zweimal in der Nachspielzeit, nachdem Costinha wegen eines zweiten verwarnungswürdigen Vergehens vom Platz gestellt worden war.

Bis zu diesen späten Toren hatte Brighton Chancen herausgespielt, scheiterte aber immer wieder an Hulls Torhüter Konstantinos Tzolakis. Hurzeler sagte anschließend, seine Spieler hätten zu überhastet agiert und es ihnen an Geduld gefehlt. Er betonte, dass sein Team mehr Einsatz zeigen müsse als der Gegner.

Vor dieser Niederlage hatte Brighton zwei Premier-League-Spiele in Folge gegen Manchester City und Brentford gewonnen. Zudem besiegte das Team Getafe am 5. November in diesem Wettbewerb und steht in der Tabelle der Conference League auf Platz fünf.

Craiova reist mit Rückenwind nach England. Das Team von Filipe Coelho gewann am Sonntag in der rumänischen Superliga auswärts bei UTA Arad mit 6:2. Zuvor hatte es Anfang des Monats Egnatia in der Conference League mit 2:0 besiegt.

Die rumänische Mannschaft steht in der europäischen Tabelle auf Platz acht. Der Abstand zwischen den beiden Teams ist also gering. Beide wollen in diesem Wettbewerb weiter Fahrt aufnehmen.

Hier erfahrt ihr alles über die Anstoßzeit, die Übertragung und die Neuigkeiten zu den Teams.

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