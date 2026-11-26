So sehen Sie Brighton & Hove Albion gegen Universitatea Craiova mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie dessen App auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Übertragungsanbieter auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 12:45 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion empfängt Universitatea Craiova in der Conference League im American Express Community Stadium. Mit der Partie der Ligaphase kehrt der europäische Fußball an Englands Südküste zurück.

Das Team von Fabian Hurzeler geht nach einem schmerzhaften Rückschlag im nationalen Spielbetrieb in die Partie. Brighton verlor am Sonntag bei Hull City mit 0:2. Oli McBurnie erzielte beide Tore in der Nachspielzeit, nachdem Costinha wegen eines zweiten verwarnungswürdigen Vergehens vom Platz gestellt worden war.

Bis zu diesen späten Toren hatte sich Brighton Chancen herausgespielt, war aber an Hulls Torhüter Konstantinos Tzolakis verzweifelt. Hurzeler sagte anschließend, seine Spieler hätten zu überhastet agiert und es habe ihnen an Geduld gefehlt. Zudem betonte er, sein Team müsse mehr Einsatz zeigen als der Gegner.

Vor dieser Niederlage hatte Brighton in der Premier League nacheinander gegen Manchester City und Brentford gewonnen. Auch Getafe wurde am 5. November in diesem Wettbewerb besiegt. In der Tabelle der Conference League steht Brighton auf Platz fünf.

Craiova reist in guter Verfassung nach England. Das Team von Filipe Coelho gewann am Sonntag in der rumänischen Superliga auswärts gegen UTA Arad mit 6:2. Zuvor hatte es in diesem Monat Egnatia in der Conference League mit 2:0 besiegt.

Die rumänische Mannschaft steht in der europäischen Tabelle auf Platz acht. Der Abstand zwischen beiden Teams ist also gering. Beide wollen in diesem Wettbewerb weiter Schwung aufnehmen.