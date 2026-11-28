Brighton & Hove Albion gegen Newcastle United mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion empfängt Newcastle United am Sonntag in der Premier League im American Express Community Stadium. Die Gastgeber stehen auf Tabellenplatz zwei, Newcastle dagegen nur auf Rang 13.

Das Team von Fabian Hurzeler geht nach einem Sieg in der Conference League unter der Woche mit guter Stimmung in die Partie. Brighton trat mit einer stark veränderten Mannschaft an und schlug Universitatea Craiova mit 4:0. Ibrahim Osman erzielte zwei Tore und bereitete ein weiteres vor.

Damit zeigte Brighton eine Reaktion auf die 0:2-Niederlage bei Hull City am vergangenen Wochenende. Diese Pleite beendete eine Serie von Premier-League-Siegen gegen Manchester City und Brentford.

Newcastle reist nach vier Ligaspielen ohne Sieg an die Südküste. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Arsenal. Torwart Lukas Hornicek musste sich dabei mit dem Ausgleichstreffer von Noni Madueke auseinandersetzen, der Bukayo Saka ersetzt hatte: Der Schuss streifte die Oberseite seines Handschuhs.

Hornicek stand nach Fehlern gegen Coventry, Everton und Arsenal in der Kritik. Die Mannschaft von Matthias Jaissle will defensiv sicherer auftreten.

Brighton hat drei der letzten fünf Duelle zwischen den beiden Teams gewonnen. Das jüngste Aufeinandertreffen im Mai entschied allerdings Newcastle mit 3:1 für sich. Hier finden Sie alles Wissenswerte zum Spiel, darunter Informationen zur Übertragung, zu den Teams und ihrer Form.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zu TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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