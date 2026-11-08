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Premier League
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Brighton & Hove Albion gegen Brentford heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Brighton - Brentford
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Premier League

Alle Infos dazu, wie Ihr das heutige Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Brentford live verfolgen könnt.

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Spielvorschau

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Premier League - Spielwoche 10
The American Express Community Stadium

Brighton vs Brentford Aufstellungen

4-2-3-1
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Brighton
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Aufstellung
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Brentford
BRE
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliCostinhaCostinhaP. GrossP. GrossD. GomezD. GomezChema AndrésChema AndrésY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperC. KostoulasC. KostoulasC. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergA. HickeyA. HickeyM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerV. JaneltV. JaneltD. OuattaraD. OuattaraMamadou SangaréMamadou SangaréK. SchadeK. SchadeK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterI. ThiagoI. Thiago
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Brentford
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Brighton

Startelf

Brentford

Ersatzspieler

Trainer

  • Fabian Hürzeler
  • K. Andrews

Brighton & Hove Albion empfängt Brentford im American Express Community Stadium zu einer Premier-League-Partie, die in dieser Phase der Saison für beide Klubs von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Fabian Hürzeler geht nach einem souveränen 1:0-Auswärtssieg am Donnerstag bei Getafe in der Conference League in guter Verfassung in die Partie. Es war ihr fünftes Spiel in Folge ohne Gegentor in diesem Wettbewerb. Brighton hat zuletzt in mehreren Wettbewerben Fahrt aufgenommen und steht derzeit auf Platz drei der Premier-League-Tabelle.

Malick Yalcouyé erzielte in Spanien den Siegtreffer, als er in der 64. Minute per Kopf traf und sein Torkonto in dieser Saison auf vier erhöhte. Gegen Getafes hartnäckige, tief stehende Defensive hatte Brighton 61 Prozent Ballbesitz. Hürzeler lobte die mentale Stärke seines Kaders, der an einem anspruchsvollen Europapokalabend den Sieg erkämpft hatte.

Brentford reist als Tabellensiebter ins Amex. Die Mannschaft von Keith Andrews zeigt in der Liga wechselhafte, mitunter aber beeindruckende Leistungen. In ihrem jüngsten Premier-League-Spiel gewann sie mit 2:0 gegen Nottingham Forest und will nun auch gegen Brighton ein Ergebnis holen. Bei Hürzelers Team könnte sich die Reise nach Madrid am Donnerstag noch bemerkbar machen.

Andrews kann auf einen eingespielten Kader zurückgreifen, doch Brentfords Wintertransferfenster sorgt bereits für Schlagzeilen. Der Klub hat klargestellt, dass Linksverteidiger El Hadji Malick Diouf trotz des berichteten Interesses von Chelsea und Liverpool im Winter nicht gehen wird. Das unterstreicht die Ambitionen des Klubs im Gtech Community Stadium.

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