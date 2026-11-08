So seht Ihr Brighton & Hove Albion gegen Brentford mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorgt Euch ein zuverlässiges VPN . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland WOW Österreich Sky Austria

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion empfängt Brentford im American Express Community Stadium zu einer Premier-League-Partie, die in dieser Phase der Saison für beide Klubs von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Fabian Hürzeler geht nach einem souveränen 1:0-Auswärtssieg am Donnerstag bei Getafe in der Conference League in guter Verfassung in die Partie. Es war ihr fünftes Spiel in Folge ohne Gegentor in diesem Wettbewerb. Brighton hat zuletzt in mehreren Wettbewerben Fahrt aufgenommen und steht derzeit auf Platz drei der Premier-League-Tabelle.

Malick Yalcouyé erzielte in Spanien den Siegtreffer, als er in der 64. Minute per Kopf traf und sein Torkonto in dieser Saison auf vier erhöhte. Gegen Getafes hartnäckige, tief stehende Defensive hatte Brighton 61 Prozent Ballbesitz. Hürzeler lobte die mentale Stärke seines Kaders, der an einem anspruchsvollen Europapokalabend den Sieg erkämpft hatte.

Brentford reist als Tabellensiebter ins Amex. Die Mannschaft von Keith Andrews zeigt in der Liga wechselhafte, mitunter aber beeindruckende Leistungen. In ihrem jüngsten Premier-League-Spiel gewann sie mit 2:0 gegen Nottingham Forest und will nun auch gegen Brighton ein Ergebnis holen. Bei Hürzelers Team könnte sich die Reise nach Madrid am Donnerstag noch bemerkbar machen.

Andrews kann auf einen eingespielten Kader zurückgreifen, doch Brentfords Wintertransferfenster sorgt bereits für Schlagzeilen. Der Klub hat klargestellt, dass Linksverteidiger El Hadji Malick Diouf trotz des berichteten Interesses von Chelsea und Liverpool im Winter nicht gehen wird. Das unterstreicht die Ambitionen des Klubs im Gtech Community Stadium.